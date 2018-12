Westerlo en OHL schieten weinig op met gelijkspel in Proximus League

Westerlo en OH Leuven hebben vrijdag in het Kuipje de twintigste speeldag in de Proximus League (1B) geopend met een doelpuntenloos gelijkspel. Met dat resultaat schiet geen van beide ploegen veel op.

In het kader van de kerstactie van de Pro League mochten alle veldspelers een speciaal shirt aantrekken, met daarop het logo van de Belgian Homeless Cup (BHC). Dat inspireerde Westerlo en OH Leuven niet tot spraakmakend voetbal. De kansarme wedstrijd eindigde zoals ze begon: 0-0.

Nochtans moesten beide ploegen winnen om zich opnieuw in de debatten voor de tweede periodetitel te mengen. In dat klassement is Westerlo (6 punten) slechts zesde. OHL (4 ptn) doet niet beter en staat een plekje lager. Na vijf speeldagen in de tweede periode staan KV Mechelen en Beerschot Wilrijk aan de leiding met 11 punten, gevolgd door Union (8 punten). Daarna volgen Roeselare en Tubeke (7 punten), Lommel (3 punten) is laatste.

Zaterdag neemt KV Mechelen, dat zich plaatste voor de halve finales van de Beker van België, het op tegen Tubeke. Lommel moet naar de coleider Beerschot Wilrijk. Op zondag sluit Union, in de halve eindstrijd van de Corky Cup de tegenstander van Mechelen, de speeldag af in Roeselare.