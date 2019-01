Beerschot Wilrijk zet na nieuwe zege KV Mechelen onder druk in tweede periode Proximus League

Het blijft enorm spannend bovenaan de tweede periode in de Proximus League. Beerschot Wilrijk komt na een 1-2-zege in Roeselare voorlopig alleen op kop en zet zo KV Mechelen onder druk, dat zondag nog naar Union trekt.

De Ratten moesten bij het hervatten van de competitie de trip maken naar Roeselare, dat al op ruime afstand volgt. Acht wedstrijden waren de Mannekes al ongeslagen en Beerschot Wilrijk had op Schiervelde meteen het overwicht -bijna 70% balbezit- maar kon dat aanvankelijk niet omzetten in kansen. Ook omdat de nieuwe Spaanse coach van Roeselare -Juanito- op de counter mikte en een stevige organisatie neerpootte. Enkel Van Hyfte vond aanvankelijk een gaatje: hij mikte hard op Biebauw.

Net over het halfuur was het dan plots raak: Noubissi kwam in balbezit na een slechte controle van Gravenberch en lanceerde Vanzier. Die omspeelde Biebauw en legde de bal beheerst tegen de netten: 0-1. De bezoekers hadden vanaf dan de juiste versnelling te pakken en speelden de thuisploeg nog tien minuten van het kastje naar de muur: Biebauw hield Tissoudali met twee reddingen van de dubbele voorsprong en Van Hyfte besloot over. De kansen bleven zich in sneltempo opvolgen. Noubissi verschalkte Biebauw dan toch door de benen, 0-2. Het had zelfs 0-3 kunnen worden, maar Tissoudali knalde van dichtbij op de paal.

Na rust controleerden de Antwerpenaars de partij. Maes mocht bal aan de voet het veld oversteken en bediende Noubissi maar Biebauw pakte het gekruist schot in twee tijden. Iets voorbij het uur scoorde Camargo de aansluitingstreffer toen hij een vrijschop hard voorbij Vanhamel knalde: 1-2. Vanhamel had nog geen bal moeten pakken maar zo werd het toch nog spannend. In het slot probeerde invaller Kargbo het nog met een omhaal maar Vanhamel zorgde voor de Antwerpse driepunter met een cruciale save.

In het klassement van de tweede periode leidt Beerschot Wilrijk met zeventien punten, maar KV Mechelen heeft zondag dus nog een wedstrijd tegoed. Roeselare is vierde met acht punten. In de algemene stand telt Beerschot Wilrijk als tweede nu 41 punten, drie minder dan Mechelen. Roeselare is zesde met 21 punten.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Proximus League!