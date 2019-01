Rode lantaarn Tubeke wint kelderkraker in Leuven, OHL blijft verweesd achter

Tubeke heeft zondag de 21e speeldag in de Proximus League (1B) afgesloten met een 0-2 overwinning op het veld van OH Leuven. Dankzij de overwinning beent de rode lantaarn OH Leuven bij in de stand.

De Leuvenaars dicteerden de wet in de openingsfase, maar Tubeke opende wel de score. Bij de eerste echt kans was het meteen raak voor de bezoekers. Uit een scherpe hoek vlamde Goudiaby (11.) het leer voorbij doelman Henkinet. De thuisploeg rechtte de rug en kwam via Hirst bijna op gelijke hoogte. Goalie Defourny bracht redding. Op het halfuur was de doelman van Tubeke wel geklopt, maar de kopbal van Fabre werd in extremis nog van de lijn gekeerd. Op slag van rust verdubbelden de bezoekers de score. Nemane schoot na een counter eerst nog tegen de paal, maar Henry (42.) scoorde wel. De topschutter hield twee verdedigers aan de praat en stiftte zijn elfde competitietreffer over Henkinet in doel.

In de tweede helft ging OHL naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Twintig minuten voor tijd leek die er te komen van het hoofd van invaller van Casagolda, maar Defourny hield met een knappe reflex zijn netten schoon. OHL moest de slotfase volmaken met tien spelers, nadat Aguemon rechtstreeks rood had gekregen. De aanvaller duwde Garlito eerst en trapte ook nog na. Tubeke gaf de zege nadien niet meer uit handen. Henkinet voorkwam zelfs nog de 0-3.

Tubeke behoudt de rode lantaarn, maar deelt de laatste plaats nu wel met de Leuvenaars. Beide clubs hebben 19 punten. De Waals-Brabanders doen het in de tweede periode een pak beter. Daarin verzamelden ze 10 punten, enkel Beerschot Wilrijk en KV Mechelen deden met 17 punten beter. OHL sprokkelde in de tweede periode slechts 4 punten en is daarmee de slechtste leerling.