KV Mechelen wint beladen kraker op een diefje en komt weer naast Beerschot Wilrijk

KV Mechelen heeft zijn eerste wedstrijd van 2019 winnend afgesloten. De clash tegen Union Saint-Gilloise draaide opnieuw uit in een veldslag, mét geel-rood als winnaar met 1-2. Een belangrijk resultaat in de strijd om de tweede periodetitel.

Van het zonnige Oliva naar het zompige Vorst. Een aanpassing die Malinwa niet leek te deren. Na amper 4 minuten hing de 0-1 al tegen de touwen. Een fluitsignaal in de tribunes zorgde voor twijfel in de Brusselse achterhoede. De Camargo profiteerde en kopte op assist van Kaya zijn dertiende seizoenstreffer in doel.

De kloof tussen beide teams was nu virtueel 8 punten en dus moest Union komen. De thuisfans veerden verkeerdelijk recht toen Ferber rakelings naast schoot. Kort erop mochten ze wel juichen toen Selemani een knappe dribbel perfect afrondde.

Geen strafschop voor Union

Geel-blauw groeide in de match. Op het halfuur haalde Verrips Mehlem neer op de rand van de zestien. ‘Rouge’ schreeuwde het volk in het Dudenpark. Penalty + uitsluiting had gekund, maar scheidsrechter Verboomen bestrafte de Nederlandse goalie slechts met geel.

Met de rust in zicht stak KV zijn neus nog eens aan het venster. Een voorzet/schot van Storm belandde op de knikker van De Camargo. Ook Kaya bediende met een geniale ingeving de Braziliaanse Belg, die van dichtbij op Saussez besloot

De spanning was voelbaar in het Joseph Marienstadion, want er stond veel op het spel. Saussez duwde vroeg in de tweede periode een schot van Engvall over de dwarsligger. Aan de overzijde knalde Ferber op Verrips.

Alwéér De Camargo

Op het uur achtte Storm zijn moment gekomen. De winger verstuurde een magistrale voorzet - mét links – richting De Camargo, die voor de derde match op rij twee keer scoorde.

Union moest al vroeg zijn slotoffensief inzetten, maar had het geluk niet aan zijn zijde. Tabekou werd foutief tegengehouden in de zestien. De scheidsrechter blies de aanval onterecht af voor buitenspel. De frustratie groeide bij de Brusselaars. Perdichizzi kreeg rood. Een strenge beslissing van Verboomen.

De 2-2-gelijkmaker volgde niet meer, waardoor KV Mechelen Union op 8 punten zet. De Maneblussers blijven zo mee aan de leiding naast Beerschot Wilrijk, dat zaterdag won in Roeselare.