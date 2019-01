KV Mechelen houdt met negen man stand in topper tegen Beerschot Wilrijk

Beerschot Wilrijk en KV Mechelen hebben 0-0 gelijkgespeeld in dé topper van de speeldag in de Proximus League. Aan Mechelse zijde werden Schoofs en Mera een kwartier voor tijd uitgesloten, waardoor Malinwa de match met negen moest volmaken. Door het gelijkspel blijven Beerschot Wilrijk en KV Mechelen samen op kop in de strijd om de tweede periodetitel.

Heel wat sfeer voor de aftrap. Er was niet enkel het grote belang van de wedstrijd, maar bij Beerschot Wilrijk werd ook de terugkeer van het stamnummer 13 in de verf gezet. In een zee van paars-witte vlaggen en paarse klappers met het nummer 13 op werden de spelers op het veld onthaald.

De thuisploeg had het erg moeilijk tijdens de aanvangsfase van de wedstrijd. Een fel Mechelen nam onmiddellijk het initiatief. Het balbezit was voor de gasten. Beerschot Wilrijk werd op eigen helft terug gedrongen, met een aantal hoekschoppen tot gevolg. Aan uitgespeelde kansen kwam Mechelen niet. Het eerste gevaarlijk schot op doel kwam van Noubissi die van schuin zijn kans ging, maar doelman Verrips bracht redding.

Foto: Photo News

Stilaan herstelde de thuisploeg het evenwicht. Toen Noubissi een tweede keer in stelling werd gebracht, mocht Mechelen zich gelukkig prijzen dat zijn schot afweek in hoekschop.

Het spel werd nu bitsiger, maar het spelpeil ging er niet op vooruit. Overal op het veld werden duels uitgevochten, wat het voetbal niet ten goede kwam. Daarvoor werd er te slordig gecombineerd en kwam men toch in de zone van de waarheid, dan liep het mis bij de laatste voorzet. Spannend bleef het daarentegen wel. Toen Mera te kort terugspeelde op zijn doelman, zette Vanzeir druk. Doelman Verrips trapte slecht op de bal, maar Swinkels redde de meubelen en werkte in hoekschop. Ruststand 0-0.

De tweede helft begon met ongewijzigde ploegen. Het waren toch weer de Mechelaars die ook in de beginfase van de tweede helft voor het eerste gevaar zorgde. Jimmy De Jonghe werkte aan de tweede een gevaarlijke voorzet in hoekschop. Hierna was het Dom die haast op de lijn redding bracht na een kopbal. Aan de overzijde zette Vanzeir zich door, vond Noubissi die laag voor doel zette waar Tissoudali een wenkende kans onbeheerst over schoot. Beide ploegen bleven elkaar weinig ruimte geven, wat goed voetballen belemmerde.

Foto: BELGA

In de 75 ste minuut verloren enkele Mechelaars plots de pedalen. Schoofs beging een zoveelste overtreding op Tissoudali. Hij kreeg terecht zijn tweede gele kaart. In het tumult gaf Mera een trap aan Dom, met rechtstreeks rood tot gevolg. Mechelen moest nu verder met negen tegen elf. Beerschot Wilrijk leek onmiddellijk te profiteren. Van Hyfte legde terug op Noubissi, maar ook die schoot wild over doel. Even later zag Tissoudali zijn poging nipt voorlangs gaan. Coach Vrancken greep in en bracht De Witte in de plaats Storm.

Beerschot Wilrijk zette nu alles op alles. Placca kwam verdedigende middenvelder De Mets vervangen. Mechelen trok iedereen terug in verdediging om voluit dat één punt te verdedigen, terwijl de thuisploeg een slotoffensief organiseerde. Dat gebeurde met te weinig overleg en te zenuwachtig om de Mechelse verdediging in verlegenheid te brengen, zodat de topper in 1B onbeslist op 0-0 eindigde.