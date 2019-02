Late kopbalgoal van Joachim Van Damme verpest debuut van Frank Vercauteren en Vincent Euvrard bij OH Leuven

Beerschot Wilrijk weet wat hen zondag te doen staat tegen Union. Concurrent KV Mechelen heeft er lang en hard voor moeten zwoegen maar won uiteindelijk wel met 2-1 van een verdienstelijk OHL. Van Damme bezorgde KV de late overwinning op voorzet van de ingevallen Matthys.

Bij OHL zette de nieuwe coach Vincent Euvrard zich na amper één training meteen mee op de bank. Moedig, op verplaatsing bij de autoritaire leider in het klassement. Zijn mentor en kersvers sportief adviseur bij OHL Frank Vercauteren keek toe vanuit de tribune.

KV-coach Wouter Vrancken hield het in zijn basisopstelling bij één gedwongen wissel. De geschorste Kaya werd op rechts vervangen door Rob Schoofs, die zelf terugkeerde uit schorsing. Kapitein Seth De Witte behield zijn plaats op het middenveld na zijn sterke match tegen Westerlo. Bij de bezoekers kwamen Hubert en Maertens in de plaats van Myny en voormalig Malinwa-aanvoerder Julien Gorius.

Vincent Euvrard debuteerde als coach van OHL. Foto: BELGA

Vlammend Malinwa

KV nam bij de aftrap het initiatief en kwam al in de eerste minuut dicht bij het openingsdoelpunt. Een geweldige volley van Swinkels vanop ruim dertig meter likte de bovenkant van de lat. OHL liet zich niet wegdrukken en legde zelf ook een paar mooie combinaties op de mat. Doelpogingen van Henry en Kapustka gingen naast.

Net toen KV de match in handen leek te hebben sloeg OHL genadeloos toe. Bijker liet zich op een inworp aftroeven door Henry. De Fransman bracht de bal laag voor, Maertens dook op in de rug van Van Damme en prikte de verrassende 0-1 knap in het hoekje. KV zat zo voor het eerst sinds lang nog eens in de problemen. Een achterstand hadden ze hier niet meer meegemaakt sinds 30 november tegen Beerschot-Wilrijk (eindstand 1-1).

Ook in het spel had KV moeite met een goed georganiseerd OHL. Storm en Engvall werden goed opgevangen en ook De Camargo kon niet in stelling worden gebracht. De eerste keer dat dat wél lukte was het meteen prijs. Op een corner van Schoofs zette de Braziliaanse Belg aan de tweede paal zijn hoofd tegen de bal en knikte hij de gelijkmaker netjes overhoeks binnen. Het veertiende competitiedoelpunt al voor De Camargo die daarmee zijn landgenoot Rocha van Lommel United bijhaalt op kop van het topschuttersklassement.

Alle moeite met rode lantaarn

Na de rust bleef KV alle moeite van de wereld hebben met de rode lantaarn. Een eerste goede kans voor Schoofs werd het been gekeerd door Henkinet. Kort daarna was Maertens dicht bij zijn tweede. De middenvelder dook opnieuw gevaarlijk op in de zestien maar devieerde de bal in het zijnet. Hoe dichter het laatste fluitsignaal naderde, hoe nerveuzer de match werd. De Nederlands scheidsrechter Bijl moest het ene na het andere brandje blussen. Vrancken gooide met Togui en Matthys al zijn offensieve troeven nog in de strijd en werd daarvoor beloond in een prangende slotfase. Supersub Tim Matthys zwiepte met zijn rechter de bal perfect op het hoofd van Van Damme die Henkinet van dichtbij kansloos liet.

OHL ging daarna nog op zoek naar een late gelijkmaker maar kwam niet verder dan enkele hete standjes inn de zestien. In de extra tijd kreeg Hubert ook nog rood voor een opstootje met De Camargo.

EINDSTAND. KV Mechelen-OH Leuven: 2-1