KV Mechelen dwingt Beerschot Wilrijk opnieuw tot achtervolgen na 0-3 zege op Tubeke

KV Mechelen heeft vrijdag opnieuw het maximum behaald in zijn wedstrijd, ditmaal op bezoek bij Tubeke. Op het Waals-Brabantse veld werd het 0-3 na goals van Engvall, Storm en Togui. Beerschot Wilrijk zal zondag opnieuw hetzelfde resultaat moeten halen, willen ze niet achtervolgen in de strijd om de tweede periodetitel.

De thuisploeg begon gretig aan de wedstrijd en dwong Verrips al een paar keer tot een goeie ingreep. Het was echter wachten tot het half uur wanneer KV Mechelen wat zou doen met het vele balbezit. De bezoekers zagen dan Lemoine een uitstekende voorzet geven. Centraal voor doel stond Engvall en die trapte de 0-1 op het bord. Het enthousiasme van Tubeke verdween en dan was het wachten op een tweede doelpunt. Vlak voor de rust trapte Kaya de bal voor doel, aan de tweede paal stond Storm en die scoorde zijn eerste doelpunt buitenshuis! Rusten dus met een dubbele voorsprong voor Malinwa.

Ook in de tweede helft stak Tubeke hun neus aan het venster met enkele kansjes in de beginfase. Scoren zat er echter niet in. Een wissel maakte het verschil. Tainmont stond nog geen minuut op het veld of hij had al een assist geleverd voor Togui, die kort daarna naar de kant werd gehaald. In het laatste half uur was het een kat- en muisspelletje tussen KV Mechelen en Tubeke, maar een grotere score bleef uit. Nochtans waren daar mogelijkheden voor: Tainmont, Matthys, Cornet en Swinkels kregen nog een paar goeie mogelijkheden. Het bleef echter bij de 0-3-score.

Druk ligt weer bij Beerschot Wilrijk

In het klassement van de tweede periode zet Malinwa Beerschot Wilrijk onder druk. Het verschil bedraagt weer drie punten, Beerschot Wilrijk ontvangt zaterdag Roeselare. Na dit weekend volgen nog slechts twee wedstrijden. Tubeke blijft vijfde in de tweede periode, in het algemeen klassement staat het voorlaatste met één puntje meer dan rode lantaarn OH Leuven. .