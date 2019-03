Thriller van formaat: Beerschot Wilrijk pakt ticket voor promotiefinale tegen KV Mechelen na dolle laatste speeldag

Beerschot Wilrijk heeft zichzelf een mooi cadeau geschonken. De Mannekes speelden weliswaar gelijk tegen OH Leuven (2-2), maar ook KV Mechelen liet een steek vallen tegen Lommel. Zo verzekert Beerschot Wilrijk zich van de periodetitel en de daarmee gepaard gaande testmatchen tegen KV Mechelen, dat de eerste periodetitel pakte.

Vorig weekend lukte Dante Vanzeir op de dertiende speeldag van de tweede periode, met het nummer dertien op de rug, zijn dertiende treffer van het seizoen. Daarmee zorgde hij voor een gelijkspel, dat na de verrassende 0-5 nederlaag van KV Mechelen voldoende bleek voor Beerschot Wilrijk om alleen, met één punt voorsprong, aan de leiding te komen van de tweede periode. Winst op de laatste speeldag uit bij OH Leuven was voldoende om de tweede periodetitel te pakken en twee finalewedstrijden tegen KV Mechelen veilig te stellen, onafhankelijk van het resultaat dat KV Mechelen liet optekenen, uit bij Lommel.

Om die moeilijke opdracht tot een goed einde te brengen kon de ploeg van Stijn Vreven rekenen op de vocale steun van uitverkocht bezoekend vak. Jan Van den Bergh en Jimmy Hoffer kregen na hun gele schorsing opnieuw hun plaats aan de aftrap. Hierdoor verdwenen Mboko en Tissoudali naar de bank.

Foto: BELGA

Zenuwen

De match startte vrij zenuwachtig. Een strakke wind zorgde ervoor dat het moeilijk werd om een lange bal met de nodige precisie te versturen. Het balbezit en het initiatief was voor de gasten. De thuisploeg trachtte Beerschot Wilrijk op te vangen met een vijfmansverdediging en veel volk op het middenveld. Van Hyfte schoot een afvallende bal binnen bereik van doelman Henkinet en Dom richtte vrijstaand zijn kopbal naast.

De twee beste kansen vielen in de 33ste minuut. De mee opgerukte Tshimanga bediende Maertens die plots alleen voor Vanhamel verscheen. Maertens miste zijn controle en doelman Vanhamel lanceerde meteen de tegenaanval. Noubissi zette een actie, schoot op doelman Henkinet die de bal niet kon vasthouden. Met meer geluk dan kunde duwde Henkinet de rebound van Brogno in via de lat hoekschop. Ruststand 0-0.

De tweede helft was goed 5 minuten bezig toen De Mets de bal voorgaf en aan de tweede paal Hoffer vond. Die knikte vrijstaand de 0-1 op het bord. Het paars-witte vak ontplofte. Beerschot Wilrijk drukte door, op zoek naar een tweede, meer geruststellend doelpunt. Vanzeir kwam Placca vervangen. De gasten lieten het initiatief meer en meer aan de thuisploeg om op de counter te spelen, maar dat brak hen zuur op. Toen Tshimanga op links de bal voorzette, kopte Henry centraal de gelijkmaker voorbij Vanhamel. Nadat Tissoudali Brogno was komen vervangen klom OHL enkele minuten later zelfs op voorsprong. Een hoekschop werd door Duplus via de onderkant van de lat in doel gekopt: 2-1.

Foto: BELGA

Vlam in de pan

De vlam sloeg nu helemaal in de pan. Toen Niboussi centraal doorstak tot bij Van den Bergh, kopte die tot bij Van Hyfte die eveneens met het hoofd in doel verlengde: 2-2.

Met deze tussenstand op het bord had Beerschot Wilrijk opnieuw genoeg aan één doelpunt om dat felbegeerde finaleticket binnen te halen. De spanning steeg met de minuut terwijl de twee ploegen nu om beurten ten aanval trokken. Een schot van Vanzeir werd met de vingertoppen door doelman Henkinet in hoekschop geduwd. Ondertussen werd bekend dat ook Lommel gescoord, zodat Beerschot Wilrijk weer virtueel de tweede periodetitel te pakken had. Het Beerschotvak ging uit zijn dak.

Een schot van Noubissi naar de korte hoek werd alweer nipt in hoekschop geduwd door Henkinet. Nagelbijtend werden de minuten afgeteld. Vijf minuten extra speeltijd werden aangekondigd. Door het gelijkspel van Lommel tegen KV Mechelen is een puntje genoeg voor Beerschot Wilrijk om de tweede periode te winnen na een super spannend duel in Leuven. Finalematchen komen eraan.