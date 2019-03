Late treffer van Lommel SK breekt KV Mechelen zuur op: Malinwa niet zeker van promotie, wel finale tegen Beerschot Wilrijk

Geen rechtstreekse promotie naar 1A voor KV Mechelen. Malinwa profiteerde niet van het puntenverlies van Beerschot Wilrijk in Leuven en kwam zelf niet verder dan een 1-1 tegen Lommel. Een owngoal van Coucke zette KV wel op de goede weg maar vijf minuten voor tijd zorgde Rocha voor de gelijkmaker. Een doelpunt waardoor KV de promotie via een dubbele promotiefinale tegen Beerschot Wilrijk zal moeten afdwingen.

Winnen in Lommel en hopen op wat hulp vanuit Leuven. KV Mechelen had zijn promotielot niet meer in eigen handen maar dat belette het Malinwa-legioen niet om massaal naar Lommel af te zakken. Een kleine 3.000 Mechelse fans maakten de verplaatsing richting het noorden van Limburg. Zoveel dat de ‘thuisclub’ op politiebevel alsnog zijn loketten moest openen om iedereen aan een ticket te helpen.

Bij KV kwamen de verwachte elf aan de aftrap. Peyre verving de licht geblesseerde Lemoine op rechts waardoor Mera zijn plaats centraal in de verdediging opnieuw kon opeisen. In de spits keerde topschutter De Camargo terug uit schorsing. Bij de ‘thuisploeg’ geen spoor van ex-KV’ers Glenn Claes en Laurens Paulussen. Beiden zaten geblesseerd in de tribune.

Ondanks de indrukwekkende support van twee Mechelse spionkoppen begon KV opvallend geduldig aan de match die het móést winnen. De spelers van Lommel waren niet onder de indruk van de omstandigheden en waren zeker niet de mindere in de openingsfase. Peyre bood Cerigioni op het kwartier de eerste kans van de match aan maar uit een onmogelijke hoek trapte de Italiaanse Belg in het zijnet. KV had het moeilijk om aan kansen te komen. Schoofs werd onterecht afgevlagd, maar ook zijn kopbal belandde in het zijnet.

Mechelse voorsprong

Op het halfuur kwam KV met een gelukje toch op voorsprong. Kaya schilderde een vrije trap op de paal, Peyre trof in de rebound de andere paal maar via de rug van doelman Coucke rolde de bal toch in doel. 0-1 en KV op dat moment virtueel kampioen. Net voor de rust kreeg De Camargo de kans om de voorsprong te verdubbelen. De topschutter van KV kon niet profiteren van geharrewar voor doel en mikte van dichtbij op Coucke.

Ook na de rust bleef KV het moeilijk hebben tegen de Limburgers. Heymans mocht tot twee keer toe vrij aanleggen in de zestien maar vond telkens een Mechels been op zijn weg. KV leek helemaal verlamd door de titelstress en kreeg vanuit Leuven ook nog eens het nieuws dat Beerschot op voorsprong was gekomen. In een korte opflakkering mikte De Camargo in het zijnet en trapte Storm op Coucke. De remonte in Leuven - van 0-1 naar 2-1 - deed het publiek heropleven maar op het veld bleef KV vooral vechten tegen zichzelf. Lommel rook bloed en ging op zoek naar de gelijkmaker. Cerigioni kwam er een kwartier voor tijd al dichtbij maar trapte onbesuisd over.

Opdoffer

Zes minuten voor tijd kreeg KV waar het om vroeg. Van Damme werkte een vrije trap slecht weg, Rocha nam het geschenkje dankbaar aan: 1-1. KV moest nu alles in de aanval gooien en gaf achterin veel ruimte weg. Rocha ontsnapte, Peyre trok aan de noodrem en kreeg rood. De Fransman mist dus sowieso de eerste van de twee promotiefinales. Ook Bijker is er in de heenmatch op het Kiel niet bij. De Nederlandse linksback kreeg in de extra tijd zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is volgende week geschorst. Ook Henkens kreeg in een tumultueus slot nog zijn tweede gele kaart.

Een echte kans op een winning goal - en de rechtstreekse promotie - kon KV niet meer afdwingen. Verder dan een paar hete standjes voor het doel van Coucke kwamen De Camargo en co niet meer.