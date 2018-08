Invaller Hazard is onmiddellijk goed voor assist, Chelsea neemt vliegende start in Premier League

Nieuwe coach Maurizio Sarri is zijn ambt bij Chelsea goed begonnen. The Blues wonnen op de openingsspeeldag vlot op bezoek bij Huddersfield Town met 0-3. Eden Hazard mocht een kwartier voor het einde invallen en gaf enkele minuten later al meteen een assist. Bij de thuisploeg speelde Laurent Depoitre mee in de tweede helft.

Met een partij tegen Huddersfield, vorig seizoen zestiende in de Premier League, wachtte Chelsea geen al te moeilijke openingswedstrijd. Toch duurde het meer dan een halfuur voor de Londenaren door de barrière van Huddersfield kwamen. N’Golo Kanté, op het WK basisspeler bij eindwinnaar Frankrijk, opende na 34 minuten de score. Vlak voor de pauze kreeg Chelsea een unieke kans op de 0-2 na een penaltyfout van Schindler op Marcos Alonso. De Italiaanse nieuwkomer Jorginho nam zijn verantwoordelijkheid en werkte koelbloedig af.

Na de rust werd Laurent Depoitre in de strijd gegooid bij de thuisploeg. De ex-speler van Doornik, Peruwelz, Eendracht Aalst, KV Oostende en AA Gent kon het verschil echter niet maken The Terriers. Chelsea leek wel tevreden met de 0-2, maar met de inbreng van Eden Hazard kwam er opnieuw wat aanvallende stootkracht bij. Enkele minuten nadat hij het veld betrad, was de beste Rode Duivel van het afgelopen WK meteen belangrijk: hij zette een goede actie op poten en bediende Pedro, die de 0-3 eindstand op het scorebord zette. Chelsea is dus net als Manchester United en Tottenham goed begonnen aan de nieuwe voetbaljaargang.