Werk aan de winkel voor Emery: slap Arsenal in eigen huis de boot in tegen Manchester City

Manchester City heeft haar eerste afspraak van het seizoen niet gemist. De regerende landskampioen ging in het Emirates Stadium vlotjes met 0-2 winnen van Arsenal. De doelpunten kwamen van Raheem Sterling en Bernardo Silva. Kevin De Bruyne mocht het laatste halfuur volmaken, Vincent Kompany bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bij regerend landskampioen Manchester City begon Kevin De Bruyne op de bank. Geen nood, want bij de Citizens is er een overschot aan kwaliteit aanwezig in de spelerskern. Na enkele rustige openingsminuten nam City de partij in handen. Lang duurde het niet voor de openingstreffer viel. Sterling profiteerde van slap verdedigen bij de thuisploeg om de bal van net buiten de zestien binnen te trappen. City behield nadien makkelijk de controle tot de pauze.

In de tweede helft gingen de bezoekers nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt en ook Kevin De Bruyne mocht na een uur het veld opkomen. KDB had na enkele minuten zelfs al moeten scoren. Sergio Agüero vergat echter af te leggen naar onze vrijstaande landgenoot en mikte vol op Petr Cech. Een minuut later kwam de verdiende 0-2 er toch via Bernardo Silva, na opnieuw slap verdedigen van Arsenal. Dat zou ook de eindstand blijven, ondanks enkele foutjes van City-doelman Ederson in de slotfase. Manchester City is dus meteen op de afspraak, terwijl nieuwbakken Arsenal-coach Unai Emery werk voor de boeg heeft.