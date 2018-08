Liverpool imponeert meteen in seizoensopener tegen West Ham

Liverpool heeft haar titelambities op de openingsspeeldag van de Premier League meteen fors kracht bijgezet. The Reds wonnen in het eigen Anfield vlotjes van West Ham United: het werd maar liefst 4-0. Salah, Mané (2x) en Sturridge zorgden voor de doelpunten.

Het was Mohamed Salah - wie anders - die voor Liverpool na negentien minuten de score opende. Vorig jaar werd hij met 32 doelpunten topscorer in de Premier League. Nadien was het tijd voor Sadio Mané om te schitteren: de Senegalees maakte vlak voor de pauze op aangeven van Milner de 2-0, vlak na de rust zorgde hij ook voor de 3-0 na een assist van Firmino. Daarbij stond Mané wel buitenspel, maar het doelpunt werd niet afgekeurd. Nadien was het uitbollen voor Liverpool, al legde invalller Daniel Sturridge in de slotfase nog de zware eindcijfers vast: het werd 4-0.