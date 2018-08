Lukaku en Fellaini openen Premier League met zege tegen Leicester City

De openingsmatch van de Premier League is vrijdagavond door Manchester United met 2-1 gewonnen tegen Leicester City. Paul Pogba en Luke Shaw scoorden aan het begin en het einde van de wedstrijd. De aansluitingstreffer van Vardy in de blessuretijd kwam te laat voor de bezoekers. Lukaku (67e minuut) en Fellaini (84e minuut) vielen in de tweede helft in. Lukaku miste in het slot van de match een open doelkans oog in oog met keeper Schmeichel.