Tottenham zet het seizoen in met een nipte zege, met dank aan een scorende Vertonghen

Tottenham Hotspur is met een overwinning aan het seizoen begonnen. De Spurs klopten Newcastle United met 1-2. Jan Vertonghen opende al vroeg de score met een doelpunt dat de hulp nodig had van doellijntechnologie. Joselu wiste dat doelpunt al snel uit, maar iets voorbij het kwartier zorgde Dele opnieuw voor de voorsprong. Doelpunten vielen er nadien niet meer, al waren er aan beide kanten nog grote kansen. Toby Alderweireld bleef op de bank, Mousa Dembélé viel in.

Tottenham heeft zich de voorbije seizoenen vast in de top vier genesteld. De Noord-Londense ploeg heeft een grote honger naar prijzen, maar op de transfermarkt hield het zich wel koest. Meer zelfs: Tottenham werd de eerste Engelse club sinds de invoering van de transfer window in 2003 die geen enkele speler aantrok. Daar stond tegenover dat alle sterkhouders bleven.

Met hun gloednieuw derde shirt - dat pas eerder op de dag officieel werd onthuld - gingen de Spurs fel van start. Op een hoekschop van Eriksen kopte Sanchez door, Vertonghen verlengde tegen de lat. De verdediger claimde dat de bal nadien over de lijn ging en kreeg luttele seconden later gelijk: 0-1 voor de Spurs, de doellijntechnlogie bewees zijn nut. Officieel is het zijn eerste Premier League-doelpunt in vijf jaar, al nam de FA er een paar af in de voorbije seizoenen. “In mijn hoofd scoor ik elk jaar. Misschien kan ik er dit seizoen meer scoren dan Dele”, klonk het na de match.

Maar amper twee minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. Joselu liep uitstekend weg in de rug van Sanchez, de voorzet vanop rechts was perfect en Lloris was geklopt: 1-1. Het was vroeg in de wedstrijd te doen, want nog voor halfweg de eerste helft kroop Tottenham alweer op voorsprong. Ditmaal was de voorzet van Aurier perfect, Dele dook zoals alleen hij dat kan vrij op aan de tweede paal en de 1-2 was een feit. Ondanks de twee doelpunten speelden de Spurs geen overtuigende eerste helft.

Dat overtuigende voetbal kwam er na de rust wel even, maar resulteerde dan weer niet in doelpunten. Harry Kane was niet in zijn dagje. Verwonderlijk hoeft dat misschien niet te zijn, de spits scoorde nog nooit in augustus. Ondertussen maakte Mousa Dembélé zijn opwachting.

Het balbezit was voor Tottenham, maar Newcastle was gevaarlijk op de tegenaanval. Het was vooral opletten voor de hardwerkende aanvallers Joselu en Rondon. Die laatste was het dichtste bij de gelijkmaker. Zo’n 10 minuten voor tijd plukte hij de bal uit de lucht en haalde hij uit, maar zijn poging strandde op de lat. Tottenham hield zo stand en begint het seizoen met een driepunter.