Invaller Eden Hazard leidt Chelsea met flitsende actie naar felbevochten zege in topper tegen Arsenal

In een vermakelijke topper op de tweede speeldag in de Engelse Premier League zag Eden Hazard vanop de bank hoe Chelsea een dubbele voorsprong uit handen gaf tegen Arsenal. Zijn invalbeurt in de tweede helft leverde een assist op voor de 3-2.

Chelsea-coach Maurizio Sarri gunde Hazard aanvankelijk nog wat rust. Na een knappe aanval over meerdere stations zette Pedro The Blues al vroeg op voorsprong. In de twintigste minuut verdubbelde Alvaro Morata de score voor de thuisploeg: op een diepe bal ontdeed de Spanjaard zich van zijn verdediger en werkte hij de bal koelbloedig voorbij Petr Cech.

Pierre-Emerick Aubameyang liet een reuzekans liggen voor Arsenal, waarna Henrikh Mkhitaryan het heft in handen nam en met een staalharde lage schuiver de aansluitingstreffer maakte. Even later joeg Alex Iwobi de bal van dichtbij tegen de touwen en was alles te herdoen voor Chelsea. In de 61e minuut mocht Hazard nog invallen voor Willian: de Rode Duivel bewees tien minuten voor tijd zijn goudwaarde met een assist voor de winnende treffer van Marcos Alonso. Een paar minuten later pikte Hazard ei zo na zelf zijn doelpuntje mee na een mooie dribbel, maar Cech bracht redding. Eindstand 3-2.