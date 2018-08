Wanvertoning van Manchester United levert nederlaag op bij Brighton, ondanks goal van Lukaku

Brussel - Manchester United heeft zondag op de tweede speeldag van de Premier League zijn eerste nederlaag van het kersverse seizoen geleden. Romelu Lukaku scoorde bij zijn eerste basisplaats ook meteen zijn eerste doelpunt, maar kon niet verhelpen dat de Mancunians met 3-2 onderuit gingen op het veld van Brighton.

Manchested United kreeg in de eerste helft geen voet aan de grond en keek al snel tegen een dubbele achterstand aan. Glenn Murray (25.) verschalkte doelman De Gea met een slimme opwipper. Twee minuten later kreeg ManU het leer niet weg, waarvan Shane Duffy (27.) dankbaar gebruikmaakte om de 2-0 binnen te schuiven.

Romelu Lukaku (34.) kopte van dichtbij de aansluitingstreffer tegen de netten, waardoor de Mancunians opnieuw in de wedstrijd zaten. Brighton was niet van slag en bleef op zoek gaan naar een doelpunt. Dat leverde op slag van rust een strafschop op, nadat Pascal Gross door Bailly werd neergehaald. Gross (44.) trapte het leer zelf binnen via de voeten van de ongelukkige De Gea.

José Mourinho greep tijdens de rust drastisch in en haalde Mata en de Braziliaanse Belg Pereira naar de kant voor Lingard en Rashford. Op het uur werd ook Marouane Fellaini voor de leeuwen gegooid. Het zette evenwel geen zoden aan de dijk. Manchester United ontfermde zich over het leer, maar slaagde er niet in de muur van Brighton te slopen. Doelman Mathew Ryan (ex-Club Brugge) ranselde de beste kans - een afstandsschot van Pogba - uit de linkerbenedenhoek. In de slotfase kreeg ManU nog een strafschop na een trekfout op Fellaini. Pogba (90.+5) legde de eindstand vast.

Manchester United opent zo met 3 op 6 aan de competitie en moet al meteen drie punten goedmaken op stadsrivaal Manchester City, dat een perfecte start nam.

