Chelsea, met scorende Hazard, wurmt zich in extremis langs Newcastle en komt mee aan de leiding

Chelsea is door het oog van de naald gekropen op bezoek bij Newcastle. The Blues kwamen laat in de partij op voorsprong na een penalty van Eden Hazard, maar slikten enkele minuten later al de gelijkmaker. DeAndre Yedlin bezorgde met een eigen doelpunt de zege alsnog aan Chelsea, dat met 9 op 9 mee aan de leiding komt in de Premier League.

Chelsea had in de eerste helft grote moeite met Newcastle en kon amper kansen creëren. De Magpies speelden erg afwachtend, wat resulteerde in een niet al te aantrekkelijke wedstrijd. Laat in de tweede helft werd de partij toch opengebroken. Rüdiger knalde met een hard afstandsschot eerst op de lat, enkele minuten later kwam er een penalty na een fout van Schär op Alonso. Hazard zette de elfmeter feilloos om, al zat Newcastle-goalie Dubravka er dicht bij. Voor de Rode Duivel was het meteen zijn eerste doelpunt van het nieuwe seizoen.

Het antwoord van Newcastle volgde echter al enkele minuten later, in minuut 83, via invaller Joselu: 1-1. Chelsea leek zo af te stevenen op een eerste puntenverlies van het seizoen, maar uiteindelijk besliste een eigen doelpunt er anders over. Een vrije trap, gedevieerd door Giroud, werd door de ongelukkige DeAndre Yedlin langs zijn eigen doelman gewerkt. Van die late opdoffer zou Newcastle niet meer herstellen: 1-2 was de eindstand.

The Blues komen voorlopig naast Liverpool en Watford op kop: alledrie hebben ze een 9 op 9 gepakt. Morgenavond kan ook het Tottenham van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zich bij dat groepje scharen: de Spurs nemen het om 21u op verplaatsing op tegen het Manchester United van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini.