Manchester City lijdt eerste puntenverlies bij club Dendoncker na controversieel doelpunt

Manchester City heeft op de derde speeldag verrassend punten laten liggen op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. City kwam na bijna een uur op achterstand door Willy Boly, die de bal met de hand in doel werkte. In Engeland is er echter geen videoref, waardoor het doelpunt gewoon werd goedgekeurd. Laporte zorgde amper drie minuten later voor de gelijkmaker, maar verder kwam de landskampioen niet. Vincent Kompany zorgde overigens voor een mijlpaal door zijn 250ste wedstrijd in de Premier League te spelen, een record.

Wolverhampton toonde de regerende kampioen meteen dat ze zich niet zomaar zouden laten opzijzetten. In een leuke eerste helft legde de thuisploeg City meer dan het vuur aan de schenen, maar gescoord werd er niet - hoewel City twee keer het doelhout trof. Na 57 minuten spelen stond het echter plots toch 1-0, hoewel Boly duidelijk de bal met de hand in doel duwde. Ref Martin Atkinson gaf echter geen kik. Bij City waren ze terecht woedend, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

Aymeric Laporte zorgde halverwege de tweede helft voor de 1-1, maar een tweede doelpunt zat er niet meer in voor de Citizens. Het bleef evenwel spannend tot het einde, want ook Wolves ontwikkelde nog enkele kansjes. Beide teams deelden uiteindelijk toch de punten. Voor City is het na twee zeer vlotte zeges in de eerste twee wedstrijden tegen Arsenal (2-0) en Huddersfield (6-1) een onverwacht eerste puntenverlies. Geen feestelijk jubileum dus voor Vincent Kompany, die als allereerste Belg ooit 250 Premier League-wedstrijden op de teller heeft. Leander Dendoncker zat bij Wolverhampton opnieuw niet in de selectie.