Lukaku redt met twee goals opnieuw vel van Mourinho, Tottenham onderuit tegen seizoensrevelatie

Manchester United kent dit seizoen een moeilijke start in de Premier League, maar na een magere 3 op 9 lijkt de zon weer een beetje te gaan schijnen op Old Trafford. Met dank aan Romelu Lukaku, die in de eerste helft twee keer scoorde tegen Burnley en zo in zijn eentje de 0-2 eindstand vastlegde. Tottenham ging verrassend onderuit tegen seizoensrevelatie Watford van Rode Duivel Christian Kabasele.

Het eerste doelpunt van Lukaku kwam er vlak voor het halfuur na een heerlijke pass van Alexis Sanchez, waarop de vrijstaande Lukaku kon binnenkoppen. Vlak voor de pauze was de Rode Duivel ook perfect gevolgd om een schot van Lingard in de rebound binnen te werken, waarmee ook de 0-2 een feit was.

In de tweede helft kreeg Manchester United de kans om de match helemaal in een beslissende plooi te leggen, maar Paul Pogba miste vanop de strafschopstip. Enkele minuten later moesten de Mancunians zelfs met een man minder verder nadat invaller Marcus Rashford na een opstootje direct rood kreeg. De bezoekers slikten geen doelpunt en daardoor is Lukaku nog maar eens de redder van de gecontesteerde José Mourinho. Burnley, de club van de geblesseerde Steven Defour, blijft achter met 1 op 12.

Tottenham verrassend onderuit

Foto: AFP

Voor de verrassing van het weekend moest je echter op Vicarage Road zijn. Watford, met Christian Kabasele centraal achterin, pakte in zijn eerste drie matchen 9 op 9 en legde nu ook Tottenham, dat op de vorige speeldag 0-3 won van Manchester United, verrassend over de knie. Nochtans kwamen de Spurs in de tweede helft op voorsprong via Abdoulaye Doucoure, maar in slechts zeven minuten keerden Troy Deeney en Craigh Cathcart de situatie helemaal om. Rode Duivels Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld zijn zo hun maximum kwijt, terwijl Watford samen met Liverpool en Chelsea de enige ploeg is met een onberispelijke 12 op 12.