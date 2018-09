Uitblinker Eden Hazard scoort opnieuw voor Chelsea: Rode Duivel was al in elke match beslissend

Chelsea kan ook na speeldag vier in de Premier League met een perfect rapport pochen. De Londenaren wonnen in eigen huis van Bournemouth, al liep dat niet van een leien dakje: pas laat in de tweede helft ging Chelsea over de bezoekers heen. Pedro opende na 72 minuten de score, Hazard legde vijf minuten voor het einde de eindstand vast.

Chelsea had het niet onder de markt tegen Bournemouth, dat de competitie met een knappe 7 op 9 begonnen was en zo samen met landskampioen Manchester City op plek vijf kampeerde. Pas na 72 minuten vonden The Blues eindelijk een gaatje: Pedro prikte op aangeven van Olivier Giroud de 1-0 tegen de touwen. De ban was gebroken voor Chelsea en vijf minuten voor het einde pikte ook Hazard zijn goaltje mee. Zo speelde Hazard weer een belangrijke rol bij Chelsea: in de eerste twee wedstrijden tegen Huddersfield en Arsenal deelde hij telkens een assist uit, tegen Newcastle scoorde hij vorige week. De Rode Duivel zette zijn sterke seizoensbegin dus verder met alweer een doelpunt.

Chelsea komt door de zege naast Liverpool op kop: beide teams hebben 12 op 12. Ook Tottenham en Watford, die zondag tegen elkaar spelen, kunnen nog op dat puntenaantal komen.

Spektakel was er in de partij tussen Brighton & Hove Albion - met Anthony Knockaert - en Fulham, met Denis Odoi en ex-Anderlechtspeler Aleksandar Mitrovic. Brighton miste halverwege de eerste helft een grote kans toen Pascal Groß vanaf de penaltystip miste. Schürrle strafte die misser vlak voor de pauze af door de 0-1 te scoren. Na een uur verdubbelde Mitrovic de score voor de bezoekers. Brighton stribbelde echter tegen en scoorde zowaar nog twee keer. Glenn Murray nam beide treffers voor zijn rekening: de aansluitingstreffer viel na een assist van Knockaert, terwijl de gelijkmaker er kwam vanaf de stip na een handsbal van Mitrovic, die zo de antiheld van Fulham werd. 2-2 bleek de eindstand.

Ookkwam in actie zaterdag: zijn Crystal Palace nam het op tegen Southampton. Benteke speelde de hele wedstrijd, maar kon niet vermijden dat Southampton kwam winnen in Selhurst Park. Danny Ings scoorde vlak na de rust de openingstreffer, in de extra tijd zorgde Pierre-Emile Hojbjerg voor de eindstand: het werd 0-2.

Metnog een Belg in actie, al was dat maar voor enkele minuten: de ex-spits van AA Gent viel in de 92ste minuut in bij Huddersfield Town, dat een puntje sprokkelde op bezoek bij Everton. Philip Billing had de bezoekers op voorsprong gebracht na 34 minuten, maar Dominic Calvert-Lewin hing de bordjes vrijwel onmiddellijk weer gelijk. In de teede helft werd er niet meer gescoord. Voor Everton is het merkwaardig genoeg het derde gelijkspel in vier wedstrijden.

Leander Dendoncker zat opnieuw niet in de selectie bij Wolverhampton Wanderers, die in extremis hun eerste zege van het seizoen pakten bij West Ham United. Adama Traoré zorgde in de 93ste minuut voor de verlossende 0-1. West Ham United heeft zo als enige club nog niets gesprokkeld na vier speeldagen in de Premier League: nog maar voor de tweede keer in hun geschiedenis (na het seizoen 2010-2011) begonnen The Hammers met een 0 op 12 aan het seizoen.