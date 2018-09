Manchester City wint moeizaam, Kompany mag pas in 89e minuut invallen

Op de vierde speeldag in de Engelse Premier League zag Vincent Kompany vanop de bank van Manchester City hoe Raheem Sterling al na acht minuten de score opende tegen Newcastle. Toch werd het nog een moeizame zege.

Het was al City dat de klok sloeg, met kansen voor onder meer Gabriel Jesus en Sergio Aguero. Des te verrassender was de gelijkmaker van Newcastle op het half uur: DeAndre Yedlin was sneller dan zijn verdediger aan de tweede paal en schoot de voorzet van Rondon pardoes voorbij Ederson.

Het tempo stokte bij ManCity, dat na de rust zijn tweede adem vond. In de 52e minuut bracht Kyle Walker The Citizens met een strak afstandsschot weer op voorsprong. Even later werd een doelpunt van Gabriel Jesus afgekeurd voor buitenspel.

In de 89e minuut mocht Kompany nog invallen voor David Silva, waarbij ook de aanvoerdersband van eigenaar wisselde.

De zege kwam niet meer in gevaar: ManCity klimt naar een voorlopige derde plaats, met tien punten, terwijl Newcastle onderin blijft steken op een 18e plaats, met één punt.