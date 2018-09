Terwijl Anderlecht aanvallend stokt, is de spits die het in januari wilde halen topschutter in de Premier League

Hij had bij Anderlecht moeten belanden, afgelopen januari. Aleksandar Mitrovic landde op de slotdag van de wintermercato zelfs in Brussel, maar uiteindelijk legde hij er medische testen af om zijn transfer naar Fulham af te ronden. Daar is de Servische spits nu topschutter van de Premier League met vijf doelpunten. Zaterdag bezorgde hij zijn ploeg een punt tegen revelatie Watford.

“Ik ben blij om terug te zijn”, zei Mitrovic op 31 januari van dit jaar tegen de aanwezige pers toen hij landde in Brussel. Tweeënhalf nadat de nu 24-jarige aanvaller Anderlecht verliet voor Newcastle, stond hij op het punt terug te keren naar paars-wit. Er was een mondeling akkoord met Newcastle en de speler voor een uitleenbeurt, enig struikelblok was Lukasz Teodorczyk. Anderlecht hoopte de Pool nog te slijten om zo budgettair ruimte te maken voor Mitrogol. Dat lukte niet en de transfer van Mitrovic ging niet door. In allerijl slaagde de manager van de aanvaller er nog in om een akkoord te regelen met Fulham. Om alles op tijd in orde te krijgen, legde de Serviër een deel van zijn medische testen af bij Anderlecht.

Foto: REUTERS

Acht maanden later dankt heel Fulham Herman Van Holsbeeck dat hij de transfer niet afgerond kreeg. Met 12 goals in de Championship was hij een sleutelfiguur in de promotie van The Cottagers. Het overtuigde Fulham om 20 miljoen euro op tafel te leggen voor Mitrovic, twee miljoen meer dan Newcastle in de zomer van 2015 betaalde aan Anderlecht. Een investering waar ze momenteel geen spijt van hebben. Tegen Watford zorgde de Servische bonk met een subtiele tik voor de 1-1 gelijkmaker en een verdiende punt, alweer zijn 5e doelpunt van het seizoen. Daarmee hijst hij zich voorlopig naast Eden Hazard in de topschuttersstand. Mitrovic zorgde in het slot nog bijna voor de zege. Op een hoekschop sprong hij hoger dan Christian Kabasele, maar zijn kopbal trof de lat. Fulham is aan het seizoen gestart met 5 op 18 en staat 15e. Denis Odoi viel tegen Watford in aan de rust.

No player has scored more goals in the Premier League this season (5) than Aleksandar Mitrović.



More flames.pic.twitter.com/Fq7sC4fiP2 — Squawka Football (@Squawka) 22 september 2018

Straffe statistieken

Niet alleen is Mitrovic mede-topschutter in de Premier League, hij heeft ook een straf record in handen dit kalenderjaar. In de vier hoogste reeksen van het Engelse voetbal maakte hij in 2018 het meest aantal doelpunten in competitieverband, 17 om precies te zijn. Die maakte hij in amper 26 wedstrijden voor Fulham, waarvan 24 als basisspeler.

En ondertussen staan Landry Dimata en Ivan Santini al enkele weken droog bij Anderlecht, de club waar Mitrogol had kunnen zitten. In Brussel word er ongetwijfeld gevloekt.

17 - Since his debut for Fulham in Feb 2018, Aleksandar Mitrovic has scored more league goals across the top four tiers of English Football than any other player (17). Fire. pic.twitter.com/lXgAsRZs3H — OptaJoe (@OptaJoe) 22 september 2018

Aleksandar Mitrović in the league, incl. play-offs, for Fulham since his debut in February 2018:



• 26 games

• 24 starts

• 17 goals



The leading man. pic.twitter.com/DY6quiSr9F — Squawka Football (@Squawka) 22 september 2018