Chelsea geeft zege in extremis uit handen tegen Liverpool, Hazard topscorer in Premier League na nieuwe goal

Eden Hazard verkeert de jongste weken in de vorm van zijn leven, zo lijkt het. Zo’n spelers kunnen veel, en dat etaleerde Hazard zaterdagavond opnieuw in de topwedstrijd tegen Liverpool. Onze landgenoot zette na 25 minuten zelf een actie op poten met Mateo Kovacic en Jorginho en werkte uiteindelijk op heerlijke wijze af. Chelsea won echter niet: Daniel Sturridge zorgde in de 88ste minuut voor een koude douche met een fantastisch afstandsschot.

Hazard scoorde afgelopen woensdag ook al de winnende treffer op het veld van Liverpool in de League Cup (1-2). Zijn doelpunt, zijn zesde van het seizoen in de Premier League, zorgt ervoor dat de Rode Duivel in die competitie voorlopig alleen topscorer is.

Liverpool vermijdt door de late goal van Sturridge een eerste nederlaag van het seizoen, maar leed wel haar eerste puntenverlies in de Premier League. Zo is Liverpool ook haar leidersplaats kwijt: het heeft net als Manchester City 19 punten, maar komt door een slechter doelsaldo op plek twee terecht. Chelsea is derde met 17 punten.