Van kwaad naar erger: Manchester United pijnlijk onderuit tegen West Ham

Het gaat van kwaad naar erger met Manchester United. De Mancunians gingen op bezoek bij West Ham met de billen bloot met 3-1 en blijven na een belabberd seizoensbegin achter met een schamele 10 op 21. De druk op coach José Mourinho is nog maar eens gestegen.

Het draait volledig vierkant bij Manchester United. Afgelopen week werden ze uitgeschakeld in de League Cup door tweedeklasser Derby County en schopte coach José Mourinho herrie door de kapiteinsband van Paul Pogba af te nemen. Op bezoek bij West Ham moesten ze proberen om een vierde seizoensnederlaag te vermijden. Mourinho had zijn strijdplan veranderd, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. Na slap verdedigen kon Felipe Anderson simpel scoren. Al deed de Portugees dat wel prinsheerlijk door van achter zijn steunbeun de bal binnen te werken. En eens het tegenzit, zit het meestal dubbel tegen. Vlak voor rust dwarrelde een bal via het lichaam van Lindelöf in doel.

Foto: AFP

In de tweede helft kwam er dan toch grinta bij Lukaku en Fellaini, die allebei aan de aftrap stonden. De druk op de Londense verdediging nam toe. Een kopbal van Fellaini werd eerst nog fenomenaal gepareerd door Fabianski, maar Rashford kon de Poolse doelman wel verschalken met een fijnbesnaarde goal.

Foto: EPA-EFE

De heropleving van United was echter van korte duur. Drie minuten later omzeilde Arnautovic de buitenspelval en de Oostenrijker legde de 3-1 eindstand vast. Manchester United heeft na een belabberd seizoensbegin slechts 10 op 21 en kan na dit weekend al op elf punten achterstand staan van leider Liverpool. De druk op coach José Mourinho wordt nog wat groter.