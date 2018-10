Arsenal zet indrukwekkende zegereeks verder en verplettert het Fulham van Denis Odoi

Brussel - Arsenal heeft zondag op de achtste speeldag in de Premier League zijn zesde opeenvolgende overwinning in de competitie geboekt. De Gunners gingen op bezoek bij het Fulham van Denis Odoi winnen met maar liefst 1-5.

In een evenwichtige en aangename eerste helft brak Lacazette in de draai de ban voor Arsenal. In de tweede helft was alles evenwel te herdoen. Schürrle rondde net voor de pauze balverlies af met een subtiele stifter over Leno. Na de pauze zetten de Gunners orde op zaken. Lacazette verraste doelman Bettinelli met een knap afstandsschot, met een heerlijke tik achter het steunbeen verdubbelde Ramsey de voorsprong. Invaller Aubameyang legde met twee doelpunten de 1-5 eindstand vast. Odoi speelde het hele duel.

Unai Emery begon met 0 op 6 aarzelend als trainer van Arsenal, maar zit intussen stevig in het zadel. Na zes opeenvolgende zeges bezetten de Gunners de derde plaats met 18 punten. Fulham (5 ptn) is zeventiende.