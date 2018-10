Kevin De Bruyne is terug en ziet Man City makkelijk winnen, eerste competitieoptreden voor Defour

Manchester City heeft een simpele 5-0 zege geboekt tegen Burnley. In het eigen Etihad Stadium opende Sergio Agüero na iets meer dan een kwartier spelen de score. Twee dolle minuten na rust volstonden voor City om de voorsprong uit te diepen tot drie goals verschil. Het was het ideale scenario voor Pep Guardiola om Kevin De Bruyne een dik halfuur te gunnen. Voor de Rode Duivel waren het zijn eerste speelminuten na de zware knieblessure die hij opliep midden augustus. In de slotfase zetten Mahrez en Sane de eindstand op het scorebord. Bij City speelde Kompany de volle 90 minuten, aan de overzijde maakte Defour zijn wederoptreden na blessureleed.

Het was een opgeluchte Pep Guardiola die vrijdag aankondigde dat De Bruyne opnieuw wedstrijdfit was. Onze landgenoot speelde enkel mee in de eerste competitiematch tegen Arsenal. Op training liep hij vervolgens een knieblessure op, die hem dik twee maanden aan de kant heeft gehouden. Voor een basisplaats achtte Guardiola het nog wel te vroeg, hij startte dan ook op de bank. Vincent Kompany kreeg wel een basisplaats. Die eer viel ook Steven Defour te beurt. Opvallend, want de middenvelder van Burnley speelde door een kuitblessure nog geen minuut in de Premier League dit seizoen en zat zelfs nog maar één keer in de selectie.

De wedstrijd begon verre van ideaal voor Kompany, die al na 25 seconden tegen een gele kaart aanliep. Na een slechte pass van Laporte kegelde hij zonder pardon Lennon onderuit, de ref twijfelde niet. Het zou echter een voetnoot blijken in de partij, want City zou nooit in de problemen komen. Iets voorbij het kwartier trok David Silva strak voor, Agüero kreeg te veel ruimte aan de tweede paal en knalde in één tijd binnen: 0-1. City domineerde, maar scoren zou het niet meer doen voor de pauze.

Foto: Photo News

Heroptreden De Bruyne

In het begin van de tweede helft volstonden twee spectaculaire minuten voor de thuisploeg om de schaapjes op het droge te zetten. Sane ging tegen de grond in de zestien en iedereen stond erop te kijken, behalve David Silva. Die repte zich om de bal binnen te houden en speelde meteen naamgenoot Bernardo Silva aan. de Portugees twijfelde niet en trapte hoog in doel. Bij Burnley wisten ze niet goed wat er gaande was, maar het stond wel 0-2. Enkele minuten later viel een afgeslagen hoekschop voor de voeten van Fernandinho, die het leer heerlijk strak in de bovenhoek duwde: 3-0.

Foto: AP

Het was het sein voor Guardiola om De Bruyne voor de leeuwen te gooien. Het was nog maar de tweede match met inzet dit seizoen voor de spelmaker, al was de angel wel volledig uit de partij verdwenen. Burnley liet de moed zakken en moest in de slotfase de kelk nog tot op de bodem ledigen. Mahrez en Sane zetten de zware 5-0 cijfers op het bord. Door het gelijkspel van Chelsea worden The Citizens voorlopig alleen leider. Liverpool kan later op de avond nog wel op gelijke hoogte komen.

