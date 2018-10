Chelsea redt in extremis puntje in eigen huis tegen Manchester United, Mourinho eist hoofdrol op in slotfase

Mourinho sees red! The @ManUtd manager was absolutely furious as @ChelseaFC equalised in the dying seconds of their @premierleague clash! https://t.co/fFXhrDuG5C pic.twitter.com/fPpXVmzY9e

Leider Chelsea heeft op het nippertje een eerste seizoensnederlaag vermeden in de Premier League. The Blues, vooraf samen met Manchester City en Liverpool leider, konden na een late treffer van Barkley in extremis een puntje veiligstellen. De bezoekende coach José Mourinho ging vlak na de gelijkmaker door het lint nadat een stafflid van Chelsea hem begon te treiteren.

In de eerste helft was het Chelsea dat het heft in handen nam. Stukje bij beetje werden The Blues dreigender en halverwege de eerste helft werden ze daar ook voor beloond. Op een hoekschop kon Rüdiger, die door waakhond Pogba volledig vergeten werd, de bal zomaar in doel buffelen. Zonder echt grote kansen te ontwikkelen - ook de meestal alleenstaande Lukaku kon zelden dreigen - trok Manchester United met een kleine achterstand de rust in.

Foto: Action Images via Reuters

In de tweede helft leek de trend van de eerste 45 minuten zich gewoon verder te zetten. De Gea moest vrijwel meteen Morata van een doelpunt afhouden. Enkele minuten later viel het doelpunt dan toch… maar wel aan de overkant. Kepa Arrizabalaga hield de bal aanvankelijk nog uit de touwen, maar tegen de rebound van Anthony Martial was de Bask kansloos: 1-1. Alles te herdoen voor Chelsea, dat opnieuw druk zette. Zowel Hazard, Luiz als Kanté konden echter het net niet vinden. Dat deed Martial wel, voor een tweede keer: met nog iets meer dan een kwartier op de klok stond het 1-2 voor de bezoekers.

In de slotfase zette Chelsea nog alles op alles, maar de leiders vonden meermaals een rode United-muur op hun pad. Diep in het slot kon Barkley dan toch nog de verdiende gelijkmaker scoren: 2-2 was de eindstand. Al zal iedereen vooral praten over dat moment vlak na de goal van Barkley, waar een razende José Mourinho door security tegengehouden moest worden en hem van de staff van Chelsea moest weghouden...