Liverpool mee op kop naast City na krappe zege tegen Huddersfield

Op de negende speeldag in de Engelse Premier League ging Liverpool zaterdag op zoek naar de driepunter tegen staartploeg Huddersfield. Met een overwinning konden The Reds immers medekoploper worden, naast Manchester City. Laurent Depoitre en co wilden dan weer uit de degradatiezone klimmen. Mohamed Salah maakte de enige treffer van de partij en schonk Liverpool zo het medeleiderschap in de Premier League.

In tegenstelling tot de partij tegen Manchester City op de vorige speeldag nam coach Jürgen Klopp Divock Origi dit keer wel op in de selectie - de voormalige Rode Duivel kwam echter niet van de bank af. De thuisploeg kende met aanvaller Isaac Mbenza ook een Belgische bankzitter. De bezoekers trokken het laken meteen naar zich toe met veel balbezit en mooie combinaties, maar voor een eerste doelpoging was het wachten tot minuut 24, wanneer Salah een diepe bal van Xherdan Shaqiri in het strafschopgebied voorbij doelman Jonas Lossl verlengde. Op het halfuur kwam de thuisploeg een eerste keer opzetten via Jonathan Hogg, wiens afstandsschot de paal trof. Even voor de pauze beroerde James Milner de bal met de hand in de eigen zestien, maar de scheidsrechter gaf geen kik. Seconden later werd een doelpunt van Alex Pritchard nog afgekeurd voor buitenspel. De eerste helft eindigde met een krappe voorsprong voor Liverpool.

In de 55e minuut waagde Depoitre zijn kans met een kopbal, maar Alisson stond pal met een uitstekende save. Ook Salah zocht naar (nog) een doelpunt: zijn schot ging maar net naast. In de 71e minuut mocht Mbenza invallen bij Huddersfield, maar veel had de Belg niet in de pap te brokken. Acht minuten voor tijd miste Steve Mounie de mogelijkheid op de gelijkmaker: op een rebound joeg hij de bal van dichtbij hoog over het doel. 0-1 was de eindstand: Liverpool wipt over Chelsea en Tottenham naar een gedeelde eerste plaats.