Invallers De Bruyne en Kompany winnen topper bij Tottenham van Dembélé en Alderweireld

Manchester City heeft maandagavond op de erbarmelijk slechte grasmat van Wembley de topper tegen Tottenham met 0-1 gewonnen. Riyad Mahrez maakte na zes minuten het enige doelpunt van de match. City blijft zo samen met Liverpool aan de leiding van de Premier League.

Slechts twee Belgen aan de aftrap van Tottenham - Manchester City. Allebei bij de thuisploeg: Toby Alderweireld en Mousa Dembélé. Jan Vertonghen staat nog een tijdje langs de kant met een hamstringblessure. Bij Manchester City moesten de pas herstelde Kevin De Bruyne en Vincent Kompany tevreden zijn met een plaatsje op de bank.

De match werd gespeeld op een erbarmelijk veld, geteisterd door de NFL-match van zondag (lees meer). Maar de bezoekers trokken zich daar weinig van aan en lieten er - euh - geen gras over groeien. Na amper zes minuten stond de 0-1 al op het bord. De Tottenham-verdediging verkeek zich op een lange bal, Raheem Sterling profiteerde en schotelde Riyad Mahrez het openingsdoelpunt voor.

Manchester City domineerde, zonder veel grote kansen te creëren. Die kreeg Harry Kane aan de overkant wel. Maar de topschutter van de Spurs schoot er eentje hoog over en miste oog in oog met keeper Ederson door de bal te ver van de voet te laten springen.

In de tweede helft vergat Manchester City de match dood te maken. Onder andere David Silva en Sergio Agüero lieten enkele wenkende mogelijkheden onbenut. De Argentijn Aguëro werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Kevin De Bruyne. Onze landgenoot kon in die weinige tijd die hem werd gegund zijn stempel niet drukken. Het was vooral Tottenham - met de ingevallen Dele Alli en Christian Eriksen - dat in het slotkwartier nog dicht in de buurt kwam van de gelijkmaker. Erik Lamela mocht van in de zestien meter vrij schieten op doel, maar trapte onbesuisd over. In de absolute slotfase mocht ook Vincent Kompany nog héél even invallen. Hij zorgde er mee voor dat City voor de zesde match op een rij in de Premier League de nul hield.

Door deze overwinning vergroot Manchester City de kloof met Tottenham (vijfde) tot vijf punten. City staat samen met Liverpool ongeslagen aan de leiding met twee punten meer dan eerste achtervolger Chelsea.

