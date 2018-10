Manchester United haalt het nipt van stug Everton, Romelu Lukaku kan niet scoren tijdens invalbeurt

Manchester United heeft op de tiende speeldag van de Premier League haar vijfde zege van het seizoen veroverd. De Mancunians waren op het eigen Old Trafford met 2-1 te sterk voor Everton, dat vooraf nog één punt boven United kampeerde. Pogba en Martial zorgden voor de doelpunten bij United, in de slotfase kon Sigurdsson tegenscoren voor de bezoekers.

Het grote verhaal bij Manchester United vooraf: geen Romelu Lukaku in de spits. De Rode Duivel werd na zijn mindere prestaties van de afgelopen weken opzij geschoven door coach José Mourinho. Zonder de bonkige Lukaku kwam United toch op voorsprong, met dank aan een tuimelperte van Anthony Martial, die door Idrissa Gueye tegen de grond werd gewerkt. Pogba’s penalty werd aanvankelijk gered door Pickford, maar in de rebound was de Fransman wél trefzeker: 1-0.

Lukaku valt in

Vlak na de pauze maakte die andere Fransman, Anthony Martial, er al snel 2-0 van na een assist van Pogba. De zege leek veilig en dus mocht Romelu Lukaku na 65 minuten ook nog even het veld op: hij viel in voor Marcus Rashford. Maar de strijd was nog niet voorbij. Met nog iets minder dan een kwartier te gaan leed Pogba - die rond de middenstip wat trucjes uithaalde met de bal - op domme wijze balverlies. Richarlison ging met de bal aan de haal, Smalling moest de Braziliaan neerhalen: penalty. Gyulfi Sigurdsson trapte staalhard binnen in de rechterbovenhoek.

Foto: AFP

Enkele minuten later kreeg Lukaku een uitstekende kans om de partij alsnog in een beslissende plooi te leggen, maar de spits kopte een voorzet van Pogba nét naast. Everton zette alles op alles voor de gelijkmaker, de Red Devils dreigden op hun beurt op de counter. Een doelpunt viel er niet meer: 2-1 bleek de eindstand.

Manchester United klimt door de zege op naar plek acht in de tussenstand. Everton staat nu één plekje daaronder als nummer negen: het gat tussen de twee bedraagt twee punten.