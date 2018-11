Tottenham geeft riante voorsprong nog bijna uit handen tegen Wolverhampton, maar houdt stand

Brussel - Op de elfde speeldag in de Engelse Premier League moest Mousa Dembélé al na zes minuten in de partij van Tottenham tegen Wolverhampton het veld geblesseerd verlaten. De Spurs, met ook Toby Alderweireld in de basis, wonnen uiteindelijk met 2-3 en wippen zo over Arsenal naar de vierde plaats. Juan Foyth was de schlemiel bij Tottenham met twee strafschopovertredingen in een tijdspanne van tien minuten.

Leander Dendoncker startte opnieuw op de bank bij de Wolves en kreeg alweer geen speelminuten toebedeeld van coach Diogo Jota. Jan Vertonghen is nog steeds out bij de Spurs met een hamstringblessure. En er zouden nog meer blessurezorgen bijkomen voor coach Mauricio Pochettino, want al na zes minuten moest Dembélé het veld geblesseerd verlaten in zijn 250e match voor de club. De Rode Duivel ging kermend van de pijn neer toen Helder Costa met zijn volle gewicht op Dembélés enkel belandde. Costa werd door Spurs-verdediger Ben Davies ten val gebracht; er was dus geen opzet in het spel. Net voor het half uur zette Erik Lamela de Spurs op voorsprong na een een-tweetje met Heung-Min Son en nauwelijks drie minuten later stond het al 0-2 via een kopbal van Lucas.

In de tweede helft lieten de bezoekers de teugels vieren en kwamen de Wolves meer in de wedstrijd. Hugo Lloris pakte uit met een knappe save op een schot van Ruben Neves richting linkerbenedenhoek. Iets voorbij het uur zette Harry Kane weer orde op zaken met de 0-3 en was het boeken toe voor de Wolves. Althans, zo leek het. Zeven minuten later kon Neves milderen vanop de stip na een strafschopovertreding van Juan Foyth, en nog eens tien minuten later beging diezelfde Foyth alweer een penaltyfout. Raul Jimenez zette de aansluitingstreffer om en joeg de spanning de lucht in voor de laatste tien minuten. Het eindoffensief mocht evenwel niet baten: het bleef 2-3. Tottenham pakt de vierde plaats ten koste van Arsenal, Wolverhampton blijft elfde.