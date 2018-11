Kippenvel in Cardiff: Leicester City brengt pakkend eerbetoon aan overleden eigenaar en wint emotioneel duel

Leicester City speelde deze namiddag zijn eerste duel na het fatale ongeval van eigenaar en voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha. Die liet vorige week het leven nadat zijn helikopter crashte aan het King Power Stadium, amper ettelijke seconden nadat het was opgestegen van het veld. Leicester City wilde desondanks graag spelen vandaag, juist om hun voormalige voorzitter te eren. Voor de aftrap in Cardiff pakten de spelers en fans alvast uit met een pakkend eerbetoon aan Srivaddhanaprabha, heel Leicester droeg vooraf een t-shirt met het opschrift ‘The Boss, you will be forever in our harts’.

LEES OOK. Zoon van in helikoptercrash overleden eigenaar van Leicester en OHL: “Ik wil mijn vaders levenswerk voortzetten”

Leicester City wilde zijn verongelukte weldoener o zo graag eren met een zege en slaagde daar ook in. In de eerste helft had het eigenlijk al een strafschop moeten krijgen, maar de bal ging niet op de stip. Na de rust was het echter toch raak, Demarai Gray zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij bezorgde zijn ploeg zo een enorm emotionele zege. Na affluiten haalden de spelers nog een spandoek boven om Srivaddhanaprabha te bedanken voor alles wat hij voor de club deed. Onder leiding van de Thaise zakenman promoveerde Leicester naar de Premier League én won het de landstitel.

Na de wedstrijd zullen de spelers en technische staf van The Foxes afreizen naar Thailand om de uitvaart van Vichai Srivaddhanaprabha bij te wonen. Naar Thaise traditie zal die circa een week duren.

LEES OOK. Crash Leicester: hallucinante beelden opgedoken van tollende helikopter

An emotional afternoon. pic.twitter.com/CInrVCRM0d — Match of the Day (@BBCMOTD) 3 november 2018

Foto: AP

Leicester City captain Wes Morgan speaks to Final Score about #TheBoss - Vichai Srivaddhanaprabha - and the feelings today for #LCFC pic.twitter.com/lEPAk9uZCE — BBC Sport (@BBCSport) 3 november 2018

A minute's silence for Vichai Srivaddhanaprabha.



For Nusara Suknamai.



For Kaveporn Punpare.



For Eric Swaffer.



For Izabela Roza Lechowicz#TheBoss #LCFC pic.twitter.com/XVfluDwPcm — BBC Sport (@BBCSport) 3 november 2018

pic.twitter.com/VMqmP0Ix7q — Match of the Day (@BBCMOTD) 3 november 2018

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: AFP

Ook bij OH Leuven werd Vichai Srivaddhanaprabha vandaag herdacht. De steenrijke Thai nam de Leuvens voetbalclub in de zomer van 2017 over en was er sinds enkele maanden ook officieel voorzitter. Om de klap te verwerken liet Leuven zijn duel van woensdag tegen Lommel SK uitstellen. Vandaag speelde het om 17u thuis tegen Tubeke en uitgerekend nu pakte OHL zijn eerste thuiszege van het seizoen. Tegen Tubeke won het met 4-1. Na doelpunten van Tshimanga en Agyiri stond het aan de rust nog 1-1. In de tweede helft moesten de bezoekers echter snel met tien man verder na rood voor Toure. OHL profiteerde en haalde de zege binnen dankzij doelpunten van Duplus, Dequevy en Casagolda.

Aan het King Power at Den Dreef Stadion werden ruim voor de aftrap al talloze kransen neergelegd ter herinnering aan de overleden Thaise eigenaar. Ook is er een rouwregister waar de fans iets kunnen neerpennen en alle fans krijgen een zwart rouwlintje opgespeld.

Foto: mah

Foto: mah

Foto: mah

Foto: mah

Foto: mah