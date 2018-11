Man United ontsnapt zonder Lukaku aan nieuw puntenverlies in absolute slotfase

Manchester United is in de Premier League met 1-2 gaan winnen op het veld van Bournemouth, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. The Red Devils - zonder Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini - werden in het eerste kwartier overrompeld door de thuisploeg en kwamen ook vroeg op achterstand, maar nog voor de rust hing Anthony Martial de bordjes weer gelijk. In de tweede helft stevende de partij af op een puntendeling, totdat Marcus Rashford in de 92e minuut nog de 1-2 tegen de touwen werkte.

Geen Lukaku in de selectie van Manchester United. De spits staat al sinds 15 september droog en kreeg de afgelopen weken veel kritiek te slikken, al had dat er niets mee te maken volgens trainer José Mourinho. Die weet de afwezigheid van zijn Belg aan een lichte blessure.

Alexis Sanchez nam de vrijgekomen plaats in, Marcus Rashford werd de diepe spits met ook nog Anthony Martial in steun. De beginfase was echter voor Bournemouth, dat Man United zowaar tegen de eigen goal drukte. Het was even alle hens aan dek voor de troepen van Mourinho, die al na elf minuten tegen een achterstand aankeken. Callum Wilson tekende voor zijn zesde doelpunt van het seizoen. Met ook nog vier assists is hij zo rechtstreeks betrokken bij 10 goals, evenveel als Eden Hazard.

Callum Wilson is the first English player to be directly involved in 10+ goals in the Premier League this season.



6 goals

4 assists



You watching, Gareth? pic.twitter.com/w9f4YLgGeE — Squawka Football (@Squawka) 3 november 2018

10 - No player has been involved in more @premierleague goals this season than Callum Wilson (6 goals, 4 assists - level with Eden Hazard). Perfect. #BOUMUN — OptaJoe (@OptaJoe) 3 november 2018

Man United herstelde zich stilaan de vroege opdoffer en kwam beter in de wedstrijd. Vooraan kon het gelukkig rekenen op man in vorm Anthony Martial. De Fransman kende een moeizaam begin van het seizoen, maar sinds begin oktober is on fire. Iets voorbij het uur bracht hij zijn ploeg langszij met zijn 5e treffer van het seizoen, het is de vierde competitiematch op een rij dat hij scoort.

Most goals for #ManUtd since Sept 2015



Anthony Martial 42

Marcus Rashford 33

Romelu Lukaku 31#Martial pic.twitter.com/wrkXtr9M6V — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 3 november 2018

Na de pauze slaagde United er echter niet om het verschil te maken. Een nieuw zuur puntenverlies zat eraan te komen, totdat Marcus Rasfhord zijn duivels ontbond. De jonge Britse spits zorgde in de tweede minuut van de blessuretijd alsnog voor de zege met zijn tweede goal van het seizoen: 1-2 na niet al te best verdedigend werk van de thuisploeg.

Door de zege hijst Man United zich naast Bournemouth in de stand op een gedeelde zesde plaats, met voorlopig een punt minder dan Tottenham en twee minder dan Arsenal. De twee Noord-Londense clubs komen later op de dag nog wel in actie.

