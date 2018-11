Southampton-spits haalt zwaar uit naar arbitrage: “Dit is belachelijk. Geef hen hulp, ze hebben het duidelijk nodig”

Southampton kwam zaterdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Watford en dat was niet naar de zin van The Saints. Die kwamen na 20 minuten al op voorsprong via de Italiaan Gabbiadini. Op het uur leek invaller Charlie Austin er 2-0 van te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Bizar, want zijn schot werd onderweg niet aangeraakt en de tegenstander protesteerde geenszins. Terwijl Austin en co aan het feesten zijn, besluit de ref op aanraden van zijn assistent plots toch om het doelpunt af te schaffen. Een dure beslissing, want in het slot kwam Watford nog langszij. Na de partij was Austin razend.

“Het is belachelijk. We scoren een perfect geldig doelpunt, maken er 2-0 van en beslissen zo de doelpunt. De arbitrage kost ons vandaag twee punten, zo simpel is het”, brieste de aanvaller. “Ze praten steeds over VAR dit en VAR dat, maar help de officials. Ze hebben duidelijk hulp nodig. We spelen in de Premier League, de beste en meest bekeken competitie ter wereld. Geef ze alle hulp die ze nodig hebben, want ze kosten ons twee punten vandaag. Het is een grap. We verdienden meer.”