Invaller Lukaku dwingt penalty af, maar Manchester City toont zich wel de betere van stadsgenoot United

Manchester City heeft de derby van stadsgenoot United met 3-1 gewonnen. Rode Duivel Romelu Lukaku dwong amper één minuut na zijn invalbeurt al een penalty af voor Man U, maar meer dan een opflakkering bleek het niet. De drie punten bleven verdiend bij de koploper in de Engelse Premier League.

Hun begroeting was opvallend amicaal, ze keken elkaar glimlachend in de ogen. Pep Guardiola en José Mourinho, vaak omschreven als gezworen vijanden, hadden geen zin om voor aanvang van de Manchester derby al voor polemiek te zorgen. Zeker niet omdat het Wapenstilstand was. Vlak voor de aftrap werd het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht.

Met wat geluk stond één Belg aan de aftrap. Marouane Fellaini, verrassend niet geselecteerd voor de Rode Duivels, maakte op Juventus zijn comeback en viel daar goed in. Nu mocht hij starten, al was dat vooral ook omdat Paul Pogba out was. Romelu Lukaku zat bij United nog op de bank, net als Vincent Kompany bij City. Kevin De Bruyne is zoals bekend nog enkele weken out. Maar het huidige City heeft De Bruyne niet nodig om veel goals te maken en te winnen. Dat zou tegen United opnieuw blijken.

David Silva zet meteen de toon

Na twaalf minuten stond het al 1-0. David Silva had al enkele heerlijke passes verstuurd en stond nu zelf aan het kanon. De Spaanse spelmaker rondde een heerlijke aanval af die hij zelf had opgestart. Sterling zette voor tot bij Bernardo en die vond Silva voor doel. David de Gea kon alleen maar zijn hand tegen de bal zetten, dat volstond niet.

In een bijzonder defensief United, dat tegen zijn eigen doel werd gedrukt, kon Fellaini uitblinken. Hij maakte heel wat beloftevolle aanvallen onschadelijk. Maar zijn ploegmaats acteerden niet op hetzelfde niveau. Het was 25 minuten wachten op de eerste kans voor de bezoekers, Smalling kopte over. Dan hing de 2-0 meer in de lucht, maar ondanks het overwicht kon City voor rust niet meer scoren. Sergio Agüero trapte in het zijnet.

Lukaku dwingt meteen penalty af na invalbeurt

Van uitstel kwam echter geen afstel voor de Argentijnse spits. Drie minuten na rust kon hij een één-twee opzetten met Mahrez nadat Lingard een slechte uittrap van De Gea even slecht had gecontroleerd. Agüero haalde vanuit een schuine hoek verschroeiend uit en De Gea was opnieuw geklopt. Zijn achtste competitiegoal alweer, daarmee is hij nu alleen topschutter.

Sterling liet daarop de 3-0 nog liggen en dan was het moment van Lukaku daar. Hij viel in de 57ste minuut in en nog geen veertig seconden later had hij al een penalty afgedwongen. Hij liep goed diep na een pass van Martial en Ederson legde hem domweg neer. Martial zette vervolgens de elfmeter om. Zou United opnieuw een 2-0 ophalen, net als vorig seizoen, toen het het titelfeest van City kon uitstellen?

Neen, dat niet. Guardiola ging zelf ook aan het wisselen en in de slotfase zorgde Gündogan toch nog voor de 3-1. Hij scoorde na een prima voorzet van Bernardo en zorgde ervoor dat City nog altijd ongeslagen is in de Premier League. Het is alleen leider en telt al twaalf punten voorsprong op zijn stadsgenoot.