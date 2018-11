Tottenham geeft Chelsea voetballes en wint overtuigend Londense derby

Tottenham Hotspur heeft de topper tegen Chelsea met 3-1 gewonnen. In het eigen Wembley was het een klasse te sterk voor The Blues. De Spurs kenden een uitstekende wedstrijdbegin met twee goals in het eerste kwartier, na de pauze deed Son er nog een schepje bovenop met de 3-0. In het slot zorgde invaller Giroud nog voor de eerredder, maar verder raakte Chelsea niet. Door de zege springt Tottenham over The Blues naar de derde plaats in de stand.

Twee Belgen stonden er aan de aftrap in het mythische Wembley. Bij Tottenham rekenden ze achteraan op Toby Alderweireld, Jan Vertonghen startte na zijn blessure op bank. Mousa Dembélé revalideert nog van zijn kwetsure aan de enkel. Chelsea legde zijn lot dan weer in handen van sterspeler Eden Hazard.

Maar het nummer tie van Chelsea slaagde er niet in om zijn manschappen te inspireren. Het was Tottenham dat uitstekend van start ging en al vroeg op voorsprong klom. Eriksen vond Dele met een vrije trap en die knikte de 1-0 van dichtbij tegen de touwen. De Spurs tankten vertrouwen en duwden door, op het kwartier was het alweer raak. Kane kreeg teveel tijd om aan te leggen, doelman Kepa zag de bal te laat vertrekken en stond aan de grond genageld: 2-0 en Chelsea al vroeg in de touwen. Op de bezoekende bank schreef coach Sarri zijn boekje gretig vol.

Veel hielp dat niet, want Hugo Lloris kende een opvallende rustige avond. Chelsea zou na 90 minuten spelen amper twee schoten binnen het kader laten noteren. Ter vergelijking: Son en Kane zouden elk drie keer op doel schieten.

Eden Hazard (1) and Olivier Giroud (1) were the only Chelsea players to have a shot on target in 90 minutes against Spurs.



Son Heung-min and Harry Kane had three each. pic.twitter.com/7R9R7y7ymp — Squawka Football (@Squawka) 24 november 2018

Het was dan ook de Zuid-Koreaan die voor het derde doelpunt van de Spurs zorgde, en hoe. Son vertrok aan de middenlijn, liet Jorginho ter plaats, sneed naar binnen met een knappe dribbel en liet Kepa kansloos. Een verdiend doelpunt voor de aanvaller, die al enkele keren dichtbij een goal kwam.

Tottenham haalde de voet niet meteen van het gaspedaal, maar de scherpte in de afwerking verzwakte wel. Chelsea mocht blij zijn dat het niet meer doelpunten om de oren kreeg. Pas in het slotkwartier ging de storm wat liggen. Chelsea profiteerde daarvan en invaller Giroud zorgde met de tweede poging van zijn ploeg tussen de palen nog voor de eerredder, maar de zege van Tottenham kwam nooit in gevaar. De Spurs springen over Chelsea naar de derde plaats in de stand.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!