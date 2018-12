Divock Origi kopt Anfield in extase met onwaarschijnlijke winning goal in derby tegen Everton

Liverpool heeft in de absolute slotfase de derby tegen Everton gewonnen. Een teleurstellende wedstrijd leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, maar in de 96e minuut maakte invaller Divock Origi een onwaarschijnlijk doelpunt. Everton-goalie Pickford verkeek zich op een afzwaaier van Van Dijk, de bal botste maar liefst twee keer op de lat en werd dan simpel binnengekopt door Origi. Anfield ontplofte, trainer Jürgen Klopp was door het dolle heen. Origi had zich eerder al tot matchwinnaar kunnen ontpoppen, want enkele minuten voor zijn doelpunt miste hij nog een grote kans.

Origi werd pas in de 85e minuut in de strijd gegooid voor een moegestreden Roberto Firmino, maar was meteen gevaarlijk. Twee minuten na zijn intrede werd een hoekschop tot bij hem doorgekopt, maar vanop een meter afstand trapte Origi de bal alsnog op de lat.

In de blessuretijd was het dan toch raak op een onwaarschijnlijke wijze. De bal botste twee keer op de lat vooraleer Origi er zijn hoofd tegen kon zetten. Anfield in extase, trainer Klopp liep van blijdschap het veld op en sprong in de armen van doelman Alisson.

Het waren voor Origi zijn eerste minuten in de Premier League dit seizoen. Bijgevolg was het ook zijn eerste doelpunt en bovendien was het zijn eerste Premier League-goal sinds mei 2017. In zijn carrière speelde de Rode Duivel drie keer tegen Everton, drie keer wist hij te scoren.

Divock Origi has now scored more Premier League goals against Everton (3) than any other club he has faced.



A goal in all three Merseyside derbies he has played at Anfield. pic.twitter.com/uDd3Oo6lyj — Squawka Football (@Squawka) 2 december 2018

Het is alweer van 17 oktober 2010 geleden dat Everton de stadsderby kon winnen. Dankzij onze landgenoot blijven de Reds (36 ptn) in het spoor van leider Manchester City (38 ptn).

Simon Mignolet - of in ieder geval toch zijn social mediateam - was er als de kippen bij om zijn ploegmaat te feliciteren.