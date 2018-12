Eindelijk! Romelu Lukaku maakt eerste Premier League-doelpunt sinds 15 september

Na 77 dagen heeft Romelu Lukaku het nog eens gedaan: scoren in de Premier League. Het kanon van de Rode Duivel zweeg in de Engelse competitie al sinds 15 september, toen hij scoorde in de 1-2 zege op bezoek bij Watford. Vandaag was het eindelijk weer zover. Lukaku luidde op het veld van Southampton de comeback van The Red Devils in. The Saints waren al snel 2-0 voor gekomen, maar nog voor de rust stond het 2-2. Dat werd uiteindelijk ook de eindstand.

LEES OOK.Bournemouth maakt het Manchester City knap lastig, maar Citizens maken na de rust het verschil

United leek op een debacle af te stevenen na 20 minuten. The Mancunians stonden toen immers al 2-0 in het krijt door doelpunten van Stuart Armstrong en Cédric. Maar dan stonden de manschappen van Mourinho op. Pogba speelde Rashford aan, die sterk zijn belagers afhield en Lukaku alleen voor doel zette. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels faalde niet en tekende voor de aansluitingstreffer. Het is nog maar het vijfde competitiedoelpunt voor onze landgenoot, die zo een einde maakte aan een droogte van maar liefst 981 minuten in de Premier League.

Nog voor de rust volgde de gelijkmaker al voor United. Opnieuw Rashford zorgde voor de assist, de heerlijke afwerking met de hak was van Ander Herrera. In een spannende tweede helft zou de score niet meer veranderen. Lukaku werd in de 86ste minuut gewisseld voor Jesse Lingard, Marouane Fellaini werkte de volledige partij af.

Manchester United wipt door hun gewonnen puntje weer over Leicester City naar plek zeven, terwijl Southampton van de gedeelde laatste plaats af is. Southampton staat nu achttiende en heeft negen punten, evenveel als Burnley en eentje meer dan rode lantaarn Fulham.