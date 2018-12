Bournemouth maakt het Manchester City knap lastig, maar Citizens maken na de rust het verschil

Manchester City is ook na dit weekend de ongeslagen de leider van de Premier League. Op de 14e speeldag klopte het in eigen huis Bournemouth met 3-1. De bezoekers gaven zich wel niet zomaar gewonnen en hielden tot op het uur gelijke tred, maar nadien maakten de Citizens alsnog het verschil. De troepen van Pep Guardiola lopen zo voorlopig vijf punten uit op eerste achtervolger Liverpool, dat morgen pas in actie komt. Rode Duivel Vincent Kompany bleef 90 minuten op de bank.

Al na een kwartier leek City op rozen te zitten. Zinchenko stuurde Sane weg, de Duitse winger stuitte nog op Begovic maar in de rebound was het wel raak voor Bernardo Silva: 1-0. Maar wie een walk-over verwachtte van de thuisploeg, kwam bedrogen uit. Bournemouth maakte het de Citizens knap lastig en verdiende een gelijkmaker. Die kwam er op slag van rust, toen Wilson de voorzet van Francis knap in doel buffelde.

The Cherries gingen met vertrouwen de rust in, maar het was toch City dat de partij na de rust weer in handen nam. Sterling slingerde zich nog eens door de defensie, maar zijn afgeweken schot strandde op de paal. Enkele minuten was het toch raak voor de Engelse international. Hij was er als de kippen bij om een rebound in het dak van het doel te knallen.

Bournemouth ging opnieuw op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg tien minuten voor tijd de beslissende opdoffer te slikken. Sane zette laag voor, landgenoot Gundogan stond op de goede plek om de 3-1 eindstand tegen de touwen te duwen.

