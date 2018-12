Arsenal overrompelt Tottenham na de rust en wint aangename derby, Vertonghen is de schlemiel van de dag

Arsenal mag zich voor even de beste ploeg van Noord-Londen noemen. In een spectaculaire derby klopte het in eigen huis Tottenham met 4-2. Een negatieve hoofdrol was er voor Jan Vertonghen. De Rode Duivel veroorzaakte al vroeg een domme strafschop en werd in de slotfase nog uitgesloten. Door de zege komt Arsenal naast Tottenham op de vierde plaats in de stand.

Slechts één Belg aan de aftrap in de North London Derby, want bij de Spurs ontbrak de geblesseerde Mousa Dembélé en kreeg Juan Foyth de voorkeur op Toby Alderweireld. De Argentijn vatte post naast Jan Vertonghen in het hart van de defensie. Het was echter Vertonghen die al vroeg in de partij in de fout ging. Op een vrije trap van Arsenal ging de Rode Duivel dom met de hand naar de bal, scheidsrechter Mike Dean twijfelde niet en legde de bal op de stip. Pierre-Emerick Aubameyang faalde niet en stuurde Hugo Lloris de verkeerde hoek uit: 1-0 voor The Gunners.

Foto: Photo News

Erop en erover

Tottenham was niet aangeslagen en rechtte de rug. Son dribbelde Holding, maar Leno stond pal op zijn knal/ De Zuid-Koreaan was de bedrijvigste Spurs-speler in het eerste halfuur, halfweg de eerste helft moest Leno opnieuw in actie komen op een schot. Tottenham trok de match naar zich toe en dat loonde op het halfuur. Eriksen zwiepte een vrije trap voor, Dier zette er zijn hoofd tegen en Leno zat er niet goed bij: 1-1. Dier ging vieren voor de Arsenal-fans, met een opstootje tussen de spelers tot gevolg. Vooral Dele en Ramsey hadden het met elkaar aan de stok.

Foto: AFP

De Spurs bleven baas en iets na het halfuur tikte Holding Son in de zestien. Dean legde de bal voor de tweede keer op de middag op de stip, ditmaal zette Kane de elfmeter feilloos om. Tottenham ging met een 1-2 voorsprong de rust in en dat was niet onverdiend.

Ontketend Arsenal

Het begin van tweede helft was ook voor de bezoekers, maar het doelpunt viel aan de overkant. The Gunners counterden snel, de bal rolde voor de voeten van Aubameyang en die krulde het leer zonder twijfelen in de hoek. Lloris aan de grond genageld, geen schijn van een kans voor de Franse goalie. De gelijkmaker was een feit.

Arsenal rook bloed en trok de match nu helemaal naar zich toe. Dele moest erger voorkomen door een bal van de lijn te halen, de rebound van Torreira zoefde naast. Even later kopte Sokratis over, vervolgens was het de beurt aan Ramsey om zijn kans te gaan maar ook de knal van de middenvelder miste doel. Het bleek uitstel van executie. Foyth speelde dom de bal kwijt op de middenlijn. Ramsey speelde meteen naar Lacazette, die moest inhouden. De Fransman probeerde het toch maar zelf en kende alle geluk van de wereld. Zijn schot week af op Dier en hobbelde zo in de verste hoek binnen: 3-2 en het Emirates Stadium ontplofte.

Foto: Action Images via Reuters

De veer brak schijnbaar bij de Spurs. Aubameyang zag Torreira de ruimte induiken, Dier tackelde domweg naast de bal en de Uruguayaan kwam zo alleen voor Lloris, die alweer geen schijn van een kans had: 4-2. Een zware opdoffer voor Tottenham, maar de kelk moest tot op de bodem leeg. Vertonghen tackelde op de bal, maar raakte ook Lacazette. Geel, oordeelde ref Dean. Een strenge beslissing met grote gevolgen, want het betekende de tweede gele kaart voor onze landgenoot.

De match lag zo helemaal in een beslissende plooi, Tottenham kon met een man minder geen vuist meer maken tegen zijn aartsrivaal. Een pijnlijke nederlaag voor de Spurs, Noord-Londen kleurt voorlopig even rood en wit.

Foto: REUTERS