Lukaku scoort opnieuw voor Manchester United, dat eindelijk nog eens kan winnen

Romelu Lukaku heeft de weg naar doel weer gevonden voor Manchester United. Net als vorige week scoorde de spits van de Rode Duivel voor zijn team, dat voor het eerst in meer dan een maand nog eens kon winnen. Man U rekende met duidelijke 4-1-cijfers af met het Fulham van Denis Odoi.

Man U zat al vroeg op het juiste spoor tegen Fulham: Ashley Young speelde de bal door de benen van Denis Odoi, die bij de bezoekers in de basis was begonnen, en krulde de bal heerlijk in de verste winkelhaak. Nog voor het halfuur leek de match al beslist toen Juan Mata er 2-0 van maakte.

De Spanjaard dook even later in de rug van de Londense defensie op na een hoekschop en gaf de bal laag voor doel. Romelu Lukaku stond op de juiste plaats om de 3-0 binnen te duwen. In de midweekwedstrijd tegen Arsenal was de Rode Duivel maar 22 minuten gegund, maar net als vorige week tegen Southampton (2-2) vond de Belg wel opnieuw de weg naar doel. Voor Lukaku was het nog maar de eerste goal in het eigen Old Trafford dit seizoen.

.@RomeluLukaku9 doet na 252 dagen de netten nog eens trillen op Old Trafford! pic.twitter.com/Klk6LAkLGB — Play Sports (@playsports) 8 december 2018

Na rust kwam Fulham even opzetten en leunde Manchester United achteruit. Aboubakar Kamara milderde vanop de stip, maar toen André Anguissa een tweede gele kaart pakte, was het definitief over en sluiten voor Odoi en ploegmaats.

Bijna scoorde Lukaku nog een tweede keer

Lukaku kwam in het slotkwartier nog dicht bij zijn tweede goal. De Belgische aanvaller sneed goed naar binnen, zijn trap met zijn mindere rechter werd nog net uit doel gehouden door Fulham-keeper Sergio Rico. Die ging enkele minuten later wel in de fout op een verrassende trap van Marcus Rashford: 4-1.

Marouane Fellaini bleef de hele wedstrijd op de bank bij Manchester United, net zoals de Belgische Braziliaan Andreas Pereira en middenvelder Paul Pogba. Bij de bezoekers kwam Neeskens Kebano (ex-Charleroi) niet van de bank.

Voor Manchester United was het de eerste zege in meer dan een maand. Na het verlies tegen Manchester City (3-1) speelde Man U immers drie keer op rij gelijk. Manchester United rukt op naar de zesde plaats, Fulham blijft laatste.