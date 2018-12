Eden Hazard scoort voor het eerst in meer dan twee maanden en helpt Chelsea aan overwinning

Het is gebeurd: Eden Hazard heeft de netten nog een keer gevonden. Chelsea won zondagmiddag met 1-2 op bezoek bij Brighton & Hove Albion: Hazard scoorde de tweede treffer en gaf de assist voor de eerste. The Blues blijven zo in het spoor van de top drie.

7 oktober tegen Southampton: zo lang was het geleden dat Eden Hazard nog eens de netten kon doen trillen in de kleuren van Chelsea. Tussendoor strooide de aanvoerder van de Rode Duivels wel kwistig met assists - tegen Manchester City vorige week deelde hij er zelfs twee uit - maar scoren zat er niet meer in. Op aangeven van Willian maakte Hazard er iets na het halfuur 0-2 van: eerder in de wedstrijd gaf hij de assist voor de 0-1 van Pedro.

Brighton & Hove Albion kwam halverwege de tweede helft nog tot een aansluitingstreffer van Solly March, maar meer zat er niet meer in voor het nummer dertien van de Premier League. Chelsea blijft dankzij de overwinning vierde. Leider Manchester City heeft 7 punten voorsprong. Liverpool heeft 5 punten overschot, maar speelt wel straks nog de klassieker tegen Manchester United. Tottenham is derde met 2 punten meer dan Chelsea.