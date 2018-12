Klopp deelt Mourinho nieuwe tik uit: onmachtig Manchester United verliest in Liverpool

Manchester United is na een vlotte zege tegen Fulham vorige week opnieuw in het sukkelstraatje beland. Het team van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini werkte een slappe partij af op bezoek bij Liverpool, dat opnieuw leider wordt in de Premier League. Het werd 3-1 op Anfield.

Voor beide teams was er maar één optie op Anfield: winnen. Liverpool moest de drie punten pakken om de leiding weer over te nemen van Manchester City, terwijl Man United (en coach José Mourinho) een zege nodig hadden om de aansluiting met de top vijf niet helemaal te verliezen. Bij de bezoekers begon Romelu Lukaku in de basis.

Blunder Alisson

Liverpool nam de wedstrijd al vroeg in handen. The Reds stelden David De Gea meerdere keren op de proef. Na 24 minuten was de oververdiende voorsprong een feit, met dank aan Sadio Mané: 1-0. Manchester United kon daar weinig tegenover stellen. Tot er iets na het halfuur plots een vroeg kerstcadeautje uit de lucht kwam vallen voor de bezoekers. Liverpool-goalie Alisson duwde een voorzet van Lukaku recht in de voeten van Lingard, die feilloos de gelijkmaker tegen de netten trapte: 1-1. Dat werd ook de ruststand.

Foto: AP

In de tweede helft bleef Manchester United opnieuw erg afwezig. Ook met de inbreng van Marouane Fellaini, die Diogo Dalot na de pauze kwam vervangen. Liverpool kon de beslissing echter niet zomaar forceren. Pas toen supersub Xherdan Shaqiri in minuut 70 het veld betrad, lukte het. De Zwitserse Kosovaar scoorde amper drie minuten na zijn wissel de 2-1 en deed daar even later nog een tweede treffer bij: 3-1. Een slap Manchester United had geen reactie meer in huis.

In de stand komt Liverpool opnieuw aan de leiding met 45 punten uit 17 wedstrijden. Manchester City is tweede en telt slechts één puntje minder. Voor Manchester United en José Mourinho is het een nieuwe mokerslag: de Mancunians zijn pas zesde en volgen al op acht punten van Arsenal, de nummer vijf in het klassement.