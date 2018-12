De herrijzenis van Mesut: aanvoerder Özil loodst Arsenal naar de zege met prinsheerlijke pass

Vorige week tegen Southammpton mocht hij slechts invallen en in de Carabao Cup tegen rivaal Tottenham zat hij zelfs niet in de selectie. Genoeg om de geruchten rond een vertrek van Mesut Özil bij Arsenal te doen oplaaien. Vrijdag probeerde trainer Unaï Emery die al de wereld uit te helpen door te stellen dat de Duitser zaterdag zeker in de selectie zat. Meer zelfs: Özil kreeg prompt de aanvoerdersband rond de arm en loodste Arsenal naar een 3-1 zege tegen Burnley.

Er was het lachgasschandaal twee weken geleden, er was zijn rugblessure, zijn bankzittersstatuut tegen Southampton en de niet-selectie tegen de Spurs. Het Duitse Bild schreef al dat Özil mocht beschikken bij Arsenal ondanks een doorlopend contract tot 2021. Neen, het waren niet de beste weken uit de carrière van Özil.

Maar na de match van zaterdag lijkt dat plots allemaal van de baan. De spelmaker stond weer in de basis, kreeg net als voor zijn blessure de aanvoerdersband toegewezene en schitterde. Al na een kwartier spelen opende hij op geniale wijze op Kolasinac, die teruglegde op Aubameyang: 1-0. Özil bleef op een wolk voetballen, aan de rust had hij een slaagpercentage van 100% op zijn 24 gegeven passes.

Na de pauze scoorde Aubameyang zijn tweede van de middag, zijn 12e van het seizoen en daarmee is hij de nieuwe topschutter in de Premier League. Burnley leek het nog even spannend te maken na de aansluitingstreffer van Barnes, maar in het slot van de partij deed Iwobi de boeken toe.

En Özil? Die sloot de match af met 34 geslaagde passes op 34 pogingen. Perfectie.