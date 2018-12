Mourinho wie? Manchester United wervelt tegen Cardiff en scoort maar liefst vijf keer

Een geslaagd schokeffect, of is het de bevrijding van José Mourinho? Wie zal het zeggen. Wat vaststaat, is dat Manchester United zaterdagavond een schitterende wedstrijd speelde. Op bezoek bij Cardiff City, dat net boven de degradatiezone kampeert, gingen de Red Devils met duidelijke cijfers (1-5) winnen. U leest het goed, vijf goals in één match: in 2,5 jaar onder José Mourinho was dat Manchester United geen enkele keer gelukt.

Op het eerste zicht leek interimtrainer Ole Gunnar Solskjær een moeilijke opdracht te wachten. Manchester United was immers al een paar maanden op de sukkel. Met Cardiff City lag een haalbare kaart op de voetbaltafel, maar zouden de Mancunians niet opnieuw struikelen? Al na drie minuten kon de Noorse trainer toch al ietwat minder nerveus worden. Marcus Rashford zette zijn team al vroeg in de zetel met een goede vrije trap: 0-1.

Op het halfuur zaten de bezoekers helemaal op rozen, want Ander Herrera maakte er op aangeven van Paul Pogba er 0-2 van. Cardiff prikte tegen en kon na een penaltyfout van Rashford de aansluitingstreffer scoren. Victor Camarasa twijfelde niet: 1-2. Voor de Welshe club kwam er weer even wat hoop, maar nog voor de rust had Anthony Martial de voorsprong alweer verdubbeld: 1-3.

Opmerkelijke statistiek

Manchester United hield de wedstrijd onder controle na de pauze en kreeg net voor het uur zelf een penalty. Lingard faalde niet: 1-4. En zo kwam plots een opmerkelijk stukje geschiedenis in het vizier: Manchester United was er in 2,5 jaar onder José Mourinho nooit in geslaagd om meer dan vier goals in één wedstrijd te scoren. Meer nog: Manchester United slaagde daar niet meer in sinds de grote Alex Ferguson hoofdtrainer was. Bij het ingaan van de blessuretijd zorgde Lingard dus voor een bijzonder stukje geschiedenis: met zijn tweede doelpunt legde hij de 1-5 eindstand vast.

Bij de bezoekers mocht Marouane Fellaini na 87 minuten invallen. Romelu Lukaku kreeg vrijaf. Voor Man United is de zege meer dan welkom, want zo wippen ze weer over Watford naar de zesde stek in het klassement. Nummers vier en vijf Chelsea en Arsenal staan 8 punten voor de Mancunians. De achtervolging kan ingezet worden.