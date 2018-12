Ontketende Spurs dollen met Everton en halen zwaar uit

Everton likt zijn wonden. Het nummer elf in de Premier League was gebrand op een goede prestatie tegen Tottenham en The Toffees kwamen in eigen huis ook op voorsprong. Maar nog voor de rust keek Everton al tegen een 1-3 achterstand aan. Na de pauze werd het helemaal overrompeld door de ontketende Spurs, die met 2-6 wonnen.

Met Toby Alderweireld in de basis - Mousa Dembélé en Jan Vertonghen zijn geblesseerd - kwam Tottenham halfweg de eerste helft op achterstand. De bezoekers verdedigden iets te slap en Walcott strafte dat genadeloos af. Maar enkele minuten later kregen de Spurs hulp van Everton. Doelman Pickford en verdediger Zouma knalden op elkaar, Son profiteerde en zette de gelijkmaker op het bord.

Foto: Action Images via Reuters

De Spurs namen de match in handen en nog voor de rust konden ze een geruststellende voorsprong bij elkaar voetballen. Dele zorgde tien minuten voor rust voor de 1-2, Harry Kane deed er niet veel later nog een derde doelpunt bij. Trippier krulde een vrije trap op de paal, de rebound was voor de spits.

Everton moest in de tweede helft een tanbdje hoger schakelen, maar kreeg al snel een ijskoude douche. Eriksen pakte het leer heerlijk op de slot en verschalkte Pickford met een prachtige knal: 1-4 en boeken toe.

Even leken The Toffees er toch nog een match van te maken toen Sigurdsson een knappe actie afrondde, maar het bleek ijdele hoop. Invaller Lamela zette Son alleen voor doel met de perfecte assist en de Zuid-Koreaan maakte zijn tweede van de avond. Een kwartier voor tijd tekende ook Kane voor een tweede doelpunt, hij rondde een knappe aanval af en zette de zware 2-6 eindstand op het bord.

Door de zege naderen de Spurs tot op twee punten van Manchester City, dat op zijn beurt vier punten minder heeft dan leider Liverpool.

Everton 2-6 Tottenham FT:



Shots: 10-17

Pass accuracy: 76%-83%

Chances created: 7-10

Possession: 42%-58%



An emphatic win for Spurs at Goodison Park. pic.twitter.com/lqfVtAkVxN — Squawka Football (@Squawka) 23 december 2018