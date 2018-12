Een nieuwe mijlpaal: Hazard scoort zijn 100e en 101e goal voor Chelsea

Eden Hazard heeft op Boxing Day Engelse voetbalgeschiedenis geschreven. De Rode Duivel scoorde woensdagavond op bezoek bij Watford zijn honderdste doelpunt ooit voor Chelsea. Dat gebeurde op slag van rust toen Chelsea profiteerde van balverlies bij Watford en Hazard moederziel alleen op doelman Ben Foster af mocht stormen. De nummer 10 van Chelsea omspeelde met een simpele schijnbeweging de keeper en tikte Chelsea op voorsprong. Twee minuten later scoorde Watford tegen en dus ontbond Hazard ook in de tweede helft nog eens zijn duivels en maakte hij prompt zijn 101e doelpunt voor The Blues. Zo werd Hazard dé matchwinnaar voor Chelsea in de 1-2-zege.