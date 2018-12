Manchester City herstelt zich na magere 3 op 12 en wint vlot bij staartploeg Southampton

Manchester City heeft een zwak einde van het kalenderjaar toch nog een beetje kleur kunnen geven. De Citizens moesten na nederlagen tegen Crystal Palace en Leicester City absoluut winnen bij Southampton, de zeventiende van de Premier League. The Saints maakten het de landskampioen even lastig, maar uiteindelijk was de wedstrijd nog voor de pauze gespeeld: het werd 1-3. Vincent Kompany stond de hele partij tussen de lijnen bij de bezoekers.

David Silva trapte City al na tien minuten op voorsprong. De Citizens gaven echter geen al te beste indruk, en zo werd het vlak voor de pauze plots 1-1. Met dank aan Southampton-aanvoerder Pierre-Emile Højbjerg. Een wake up call voor Manchester City. Toch had de landskampioen een gelukje nodig om weer op voorsprong te komen. Een uithaal van Raheem Sterling belandde via het been van Ward-Prowse en de bovenarm van doelman McCarthy in doel: 1-2. In de blessuretijd zorgde Aguëro met het hoofd ook nog voor de 1-3.

In de tweede helft kwam City nooit echt meer in de problemen. Aguëro trof nog de lat, even later kregen de Citizens geen penalty voor een vermoedelijke fout op Sterling. In het slot kwam Southampton nog met z’n tienen te staan na een stevige fout van doelpuntenmaker Højbjerg op Fernandinho: ref Tierney trok direct rood. 1-3 bleek de eindstand.

In het klassement wipt Manchester City over Tottenham naar plek twee. De Citizens hebben nu 47 punten: 7 minder dan Liverpool. En komende donderdag ontvangt Manchester City de competitieleider: winnen is een absolute must.