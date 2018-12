Manchester United walst verder: Lukaku scoort meteen bij invalbeurt (vanuit buitenspel), Pogba schittert

Sinds de aftocht van José Mourinho als hoofdcoach lijkt Manchester United een metamorfose door te maken. De Red Devils moesten het sindsdien weliswaar nog niet opnemen tegen grote kanonnen, maar toch sluipt er weer een sprankeltje magie in het spel van United. Zo ook zondagavond tegen Bournemouth: het werd 4-1 op Old Trafford. Pogba scoorde twee keer, ook de ingevallen Romelu Lukaku was trefzeker.

Vier minuten duurde het voor Old Trafford voor de eerste keer kon rechtveren. En hoe. Na een fantastische dribbel kon Marcus Rashford de zestien van Bournemouth binnendringen, waarop de jonge Engelsman Paul Pogba bediende. Die miste van dichtbij niet: 1-0. En het werd nog mooier voor Pogba, want vlak na het halfuur prikte hij ook zijn tweede goal tegen de netten. Of hoe de Fransman, die openlijk ruziede met ex-coach Mourinho, sinds de komst van Ole Gunnar Solskjær compleet ontketend is.

Op slag van rust stond Rashford na zijn heerlijke assist ook zelf eens aan het kanon: 3-0. Bournemouth prikte echter meteen tegen via Nathan Aké, die in de blessuretijd zo toch nog voor een beetje hoop zorgde bij de bezoekers. Maar in de tweede helft kwam Manchester United nooit echt in de problemen. Na 70 minuten mocht Romelu Lukaku zijn eerste speelminuten verzamelen onder nieuwe coach Solskjær, en teleurstellen deed de Rode Duivel allerminst: hij scoorde 2 minuten later al de 4-1, weliswaar vanuit buitenspel. Met een opvallende viering - de bonkige spits stak de duim in de mond - deed hij overigens wenkbrauwen fronsen. Zou het kunnen dat Lukaku vader is geworden?

In de slotfase kreeg Eric Bailly nog een directe rode kaart, maar Manchester United kende desondanks geen grote tegenstand meer. Het bleef 4-1. Manchester United is zo weer iets steviger zesde en nadert tot op drie punten van nummer vijf Arsenal, Bournemouth is twaalfde.