Wie klopt dit team? Liverpool haalt fors uit in topper tegen Arsenal en verstevigt leiderspositie

De weg naar de titel is nog lang, maar op speeldag 20 van de Premier League is opnieuw gebleken dat Liverpool in 2019 hét te kloppen team wordt. The Reds speelden in het eigen Anfield Road tegenstander Arsenal helemaal weg. Het werd maar liefst 5-1: Roberto Firmino scoorde een hattrick.

Door de verrassende nederlaag van Tottenham Hotspur eerder op de dag kon Liverpool zaterdagavond opnieuw een gouden zaak doen. In de openingsfase zag het er toch even niet goed uit, want Arsenal scoorde al na 11 minuten het eerste doelpunt van de wedstrijd. De 21-jarige Ainsley Maitland-Niles zorgde voor de 0-1. High fives alom door coach Unai Emery op de bank van Arsenal, maar lang zou het Londense feestje niet duren.

Amper vijf minuten na de openingstreffer van Maitland-Niles was Anfield al aan het feest. Was getekend: Roberto Firmino. De Braziliaan zette twee acties op en dat leidde tot evenveel doelpunten: plots stond het 2-1. Werk aan de winkel voor Arsenal, maar de druk bleef van de thuisploeg komen. Kort na het halfuur pikte ook Sadio Mané zijn goaltje mee, waardoor het 3-1 werd. En nog voor de rust kwam de 4-1 er al vanaf de stip: Mohamed Salah werd in blessuretijd tegen de grond gekwakt door Sokratis, de Egyptenaar zette zelf de penalty om.

De wedstrijd leek na 45 minuten al gespeeld. Al kan in voetbal natuurlijk alles. Vroeg in de tweede helft liet Pierre-Emerick Aubameyang een ultieme mogelijkheid liggen om Arsenal weer in de wedstrijd te knokken: de Gabonees miste van dichtbij de 4-2. Liverpool was genadeloos: na een fout van Sead Kolašinac kregen The Reds een tweede strafschop. Deze keer was het Firmino die zich achter de bal zette, de Braziliaan miste niet. 5-1, hattrick compleet. In de resterende 25 minuten was het vooral genieten voor de talrijke fans op Anfield, die in deze koude dagen weer iets harder mogen dromen van een eerste Engelse titel sinds 1990. 5-1 was de eindstand.